El Zaragoza y el Valencia, condenados a enfrentarse en la Copa de la Reina

El Casademont Zaragoza y el Valencia Basket disputarán el sábado la primera semifinal de la Copa de la Reina que ha comenzado este jueves en el Palau d’Esports de Tarragona. El equipo de Carlos Cantero eliminó al IDK Euskotren guipuzcoano (71-61) y el cuadro de Rubén Burgos se deshizo del Durán Maquinaria Ensino de Lugo (83-72). Este viernes se conocerá a los otros dos semifinalistas, que saldrán de los siguientes partidos: Ozono Global Jairis-Leganés (18.45 horas) y Spar Girona-Perfumerías Avenida (21.30).

El IDK Euskotren mandó en el primer cuarto (12-13). Un aviso de lo que le esperaba al Casademont Zaragoza, al que le podía la ansiedad de verse este año como gran favorito junto al Spar Girona. El equipo de Azu Muguruza, historia del baloncesto femenino, trataba de igualar el duelo con la defensa, limitando al máximo el caudal anotador de su rival. Querían mandarle el mensaje a las líderes de la Liga de que no iban a tener una tarde demasiado plácida.

Pero el Casademont Zaragoza es un equipo en estado de gracia que recuperó la supremacía en el partido en el segundo cuarto y sentenció al IDK en el tercero con una Merrit Hempe muy dominante y el liderazgo de Mariona Ortiz, el alma de este equipo.

La base es una jugadora capital en el Zaragoza. Si Mariona estornuda, su equipo estornuda. Si Mariona se ahoga, su equipo se ahoga. Y si Mariona vuela, su equipo vuela. En Tarragona, en el partido inaugural de la Copa, Mariona voló con 14 puntos, seis rebotes y seis asistencias que catapultaron al cuadro de Carlos Cantero hasta las semifinales. El IDK no encontró la forma de responder y hasta el tramo final, cuando se soltaron, ya con la eliminatoria decidida, estuvieron muchos minutos con un solo tiro de tres encestado.

El Valencia Basket salió a la cancha muy confuso, con muchas pérdidas, y obligó a Rubén Burgos a pedir un tiempo muerto con solo tres minutos de partido porque el equipo no funcionaba (2-10). No lograba levantar el vuelo el conjunto taronja (4-13), pero es este un conjunto que puede retirar a su quinteto titular y sacar otro igual de competente. Leti Romero, que buscó situaciones favorables para Awa Fam, logró darle la vuelta a este mal inicio con un parcial, entre el primer y el segundo cuarto, de 17-0 (21-13).

Ivon Anderson y Khaalia Hillsman, un martillo en la pintura durante toda la noche (17 puntos y cuatro rebotes), replicaron el patrón que tan bien le había funcionado a su equipo con sus compañeras. Pero el Ensino recuperó a Alicia Flórez, la jugadora cedida precisamente por el Valencia, que había cometido dos faltas demasiado pronto y que volvió para que su equipo se enganchara al partido (37-36).

El Valencia demostraba tener más calidad en su filas y el Ensino, más carácter, el que parece contagiar Flórez (18 puntos y cinco asistencias), 21 años, poderosa en ataque y en defensa, a sus compañeras. Pero el talento de Leo Fiebich alumbró el camino del conjunto de Rubén Burgos, que seguía haciendo mucho daño por dentro con una Hillsman estelar. Coffey y Buenavida le daban consistencia al equipo para poner tierra de por medio y sentenciar el partido.