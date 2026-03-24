Jornada 33 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación
Partidos en casa para Valencia, Barcelona, Real Madrid y Baskonia en una semana apretada de competición
La Euroliga toma carrerilla con una semana en la que se disputan dos jornadas de competición. Este martes se abre la jornada 33 y todos los equipos españoles tendrán partidos en casa. El Valencia recibe al Olympiacos, el Barcelona al Efes y el Madrid al Hapoel. El Baskonia, por su parte, se las verá en Vitoria contra el Estrella Roja, pero ya este miércoles. Partido vital para el Barcelona, que se juega entrar en las eliminatorias de repesca.
Valencia-Olympiacos (Martes, 20.30)
El Valencia está cuajando una gran temporada, también en la Euroliga, donde se las verá con un Olympiacos que es el segundo clasificado y le pondrá las cosas muy difíciles.
Barcelona-Efes (Martes, 20.30)
Partido vital, ya que el Barcelona se juega sus opciones de entrar en la eliminatoria de repesca, la que juegan los equipos clasificados entre las posiciones 7 y 10. Y lo hace ante un Efes que está sin opciones.
Real Madrid-Hapoel (Martes, 21.00)
El Madrid tiene un complicado encuentro ante el Hapoel, tercer clasificado y uno de los favoritos para lograr el título de este Euroliga. El partido se jugará a puerta cerrada y esto podrá comprometer la impresionante racha de victorias madridistas en su feudo.
Baskonia-Estrella Roja (Miércoles 25, 20.30)
El Baskonia solo se juega el honor ante un Estrella Roja que sí necesita el triunfo para tener opciones de clasificación para las eliminatorias.
Dónde ver la Euroliga
Todos los partidos de la Euroliga se pueden ver a través de Movistar.
Resto de la 33ª jornada
Maccabi-Fenerbahçe; Zalgiris-Bayer; Mónaco-Olimpia Milan; Dubai-Panathinaikos y Partizán-Asvel.
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