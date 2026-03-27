Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial de patinaje tras la danza rítmica

Praga es el Mundial de todos los récords, deportistas que, olvidada la presión atenazante de los Juegos Olímpicos, patinan relajados, libres, alegres. “Vuelvo a ser niño, a disfrutar. Esto es mucho más que solo patinar. Es poder salir ahí fuera, disfrutar y divertirse”, dijo el jueves Dios, Ilia Malinin, que en el programa corto batió su mejor marca por casi un punto y, con 111,29, ya es el tercero de la historia solo por detrás de los 113,97 del estadounidense Nathan Chen, campeón olímpico en 2022, y los 111,82 de Yuzuru Hanyu (JPN), en 2020.

Y haciéndole eco, el viernes, dos parejas bailaron como nunca, flotando en las nubes más que deslizándose en el hielo. Los franceses Laurence Fournier y Guillaume Cizeron, y su voguing al ritmo de Madonna, guantes a lo Gilda hasta los codos, se elevaron hasta los 92,74 puntos superaron los 90,18 que consiguieron camino de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos hace seis semanas; y los españoles Olivia Smart y Tim Dieck, más disco, ya engrasado totalmente su programa de George Michael y Robbie Williams, sin traspiés, sin dudas, sincronización y twizzles como nunca, se elevaron hasta la sexta plaza con su mejor marca de siempre (81,06).

Si Fournier y Cizeron no pierden de repente el sentido del equilibrio, serán campeones del mundo tras el programa libre (21.42, Eurosport). Será el tercer título para el espigado francés, que ya consiguió dos con su anterior pareja Gabriella Papadakis. Como a los franceses, a los españoles también les entrena en Montreal el genio Romain Haguenauer, el mago que con el Missing de los hermanos Duchesnay inició la revolución de la danza sobre hielo, su elevación a la categoría de las bellas artes, la madurez de una forma de expresión tenida por limitada, cursi, estereotipada.

Smart y Dieck lo aprovechan al máximo, y en su ola, con su espléndida épica de Dune II (sábado, 20.55) aspiran a superar sus mejores puestos, el sexto conseguido en el pasado Mundial (y fueron solo octavos en danza rítmica), el séptimo de los Europeos preolímpicos y, por supuesto, el noveno de los Juegos que les dejó tan cerca de ser finalistas. “Técnicamente hablando, no conseguimos exactamente lo que habíamos entrenado, pero los buenos GOE [puntuación por ejecución] se debieron a nuestro entrenamiento, repetición, constancia y a lo que hemos estado trabajando en Montreal”, dijo Smart, inglesa de Sheffield, mucho menos locuaz y animada que Dieck, que aún tenía la cabeza en las nubes minutos después de concursar. “Me lo pasé genial. Pensaba: ‘¡Ay, ya se acabó!’ Se me pasó volando. El público fue increíble. Nos apoyaron muchísimo. Y como dice la canción de Robbie Williams: ‘Déjennos entretenerlos’. Y yo pensé: ‘Sí, déjenme entretenerlos’”, dijo Dieck, que fue soldado en Dortmund. “Y creo que eso fue precisamente lo que hicimos. El público se divirtió y nosotros también nos divertimos mucho”.