Escándalo en el rugby de Georgia por dopaje generalizado en su selección nacional

La Agencia Mundial Antidopaje y World Rugby —la federación internacional de este deporte— han anunciado este viernes un caso de dopaje masivo en el rugby georgiano que pone en la picota a la principal selección europea fuera del Seis Naciones en lo que va de siglo. La investigación conjunta, llamada Operation Obsidian, ha concluido que seis jugadores de la selección sustituyeron sus muestras entre 2019 y 2023, un extremo admitido por todos ellos que supone una violación manifiesta de la normativa antidopaje y que abre la puerta a prácticas orquestadas en otros deportes del país. A falta de conocer las sanciones, Georgia juega el domingo la final del Campeonato de Europa –el segundo escalafón del rugby continental– ante Portugal en Butarque y tiene plaza para el Mundial 2027 en Australia.

En agosto de 2023, a un mes del Mundial de Francia, World Rugby contactó a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA en sus siglas en inglés) para pedir asistencia ante dos casos de sustitución de muestra. El precedente de una investigación previa en 2020, la Operation Arrow, en halterofilia, apuntó a que estas prácticas podrían hacerse en grupo. Esas dos muestras sospechosas pertenecían a dos jugadores de la selección que habían sido testados fuera de competición durante 2022. Una vez destapada la duda, los laboratorios profundizaron a través de análisis comparativos de ADN. Y descubrieron que no eran casos aislados.

Los hallazgos finales fueron cinco procedimientos diferentes de sustitución de muestras entre 2019 y 2023, además de concluir que los jugadores de la selección conocían con antelación los test a los que tendrían que someterse gracias al chivatazo de empleados de la GADA, la agencia antidopaje georgiana. Además, el personal encargado de realizar los controles no estaba observando a los atletas notificados mientras depositaban la orina. Un completo de violaciones antidopaje ante el que cabe poca réplica. Los seis jugadores y el miembro del staff han admitido la sustitución, asegura el informe.

“Lo que ha estado pasando en el rugby georgiano es indignante y tendrá réplicas en todo el deporte georgiano y su Gobierno, además de en el nombre global del rugby”, subrayó el presidente de la WADA, Witold Bańka, que agradeció el “compromiso” de World Rugby a la hora de “descubrir los hechos”. Y remarcó que su trabajo va más allá. “Este no es el final de la historia, pues una investigación más profunda está llevándose ahora a cabo en el deporte georgiano”. Su Agencia ha trasladado sus hallazgos al Gobierno del país caucásico. “Mientras se dan los siguientes pasos, está claro que WADA ha perdido confianza en el programa antidopaje de GADA [la agencia nacional] y cambios de gran calado deben llevarse ahora a cabo por parte de las autoridades”. Las próximas fechas determinarán hasta qué punto el dopaje es una práctica de Estado. La WADA ha tomado muestras de atletas de otros deportes y está llevado a cabo una revisión pormenorizada de los pasaportes biológicos en busca de indicios que inviten a una sustitución de muestras como la probada en el rugby.

Los jugadores de España y Gerogia de rugby, durante el partido disputado entre ambas selecciones en Torrelavega. Pedro Puente Hoyos (EFE)

El programa antidopaje Fuera de competición de World Rugby abarcaba un periodo prolongado antes del Mundial de 2023. El ente encargado de la gobernanza mundial de este deporte emitió este viernes un comunicado en el que, asegura, “alertó inmediatamente a WADA” ante las irregularidades y que puso sobre la mesa sus análisis de ADN, incluyendo muestras históricas obtenidas mediante su programa de almacenamiento a largo plazo. Nada dijo aún de las consecuencias para un equipo que se prepara para defender en domingo en Butarque su corona como el mejor país europeo más allá del Seis Naciones. “La federación internacional actualmente no puede hacer más comentarios hasta que se haya completado el proceso disciplinario y se publiquen los resultados y las sanciones”.

Georgia, una potencia del rugby europeo

Tras emerger como potencia continental a finales de los 90, Georgia jugó su primer Mundial en 2003, un derecho que ha mantenido en los seis siguientes. Su dominio en el conocido como Seis Naciones B, con una hegemonía casi irrebatible, junto a actuaciones de mérito ante selecciones como Italia o Gales, llevaron a sostener una fórmula de ascensos y descensos junto al Seis Naciones para así desarrollar su rugby. Una demanda que nunca ha perdurado, incluso en los siete años en los que Italia acumuló 36 derrotas seguidas en el torneo, pues es, en última instancia, un club privado en el que los seis miembros deciden. En el Mundial de 2023 acabaron últimos de su grupo de cinco equipos tras empatar ante Portugal y perder ante Fiji, Australia y Gales. World Rugby tendrá que decidir qué hacer con su plaza de 2027, con la selección ya encuadrada en el Grupo B junto a Italia, Sudáfrica y Rumanía.

Está previsto que los Lelos, el apodo de la selección, lleguen en la noche del viernes a Madrid para disputar el domingo ante Portugal la final de la presente edición del Campeonato de Europa en el estadio de Butarque, en Leganés, a las 18.45. Antes, a las 16, España peleará por el bronce ante Rumanía. En el torneo también han participado Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. Aunque la organización de la fase final corresponde a España, la Federación Española de Rugby, que se alinea con el comunicado de la internacional, solo gestiona la parte logística. Cualquier decisión de calado sobre la disputa de estos partidos, que no se espera, dependería en última instancia del organizador, Rugby Europe.