Carlsen sufre para controlar el gran talento de Xiong

Jeffery Xiong, de 19 años, 2º del mundo sub 20, ha confirmado su enorme talento poniendo en apuros a Magnus Carlsen y remontando un 0-3 inicial en la 1ª jornada del torneo Ajedrez Termostato (algunas partidas de cada duelo puntúan doble o triple). El joven estadounidense afrontará el lunes la 2ª mitad del duelo con una desventaja mínima (3,5-4,5). Más difícil lo tiene el francés Maxime Vachier-Lagrave, 2º cabeza de serie, que pierde por 2,5-5,5 ante otro estadounidense, Wesley So. Los cuartos de final siguen este domingo con los encuentros Caruana-Leinier Domínguez y Aronián-Grischuk.

“Las tres últimas partidas han sido una mierda”. Así de enojado estaba Carlsen pocos minutos después de salvarse de una segunda derrota consecutiva en la 6ª, que, como la 5ª, vale dos puntos. Xiong también apretó mucho al campeón del mundo en las dos primeras, pero aflojó en ambas bajo la presión del reloj, por la enorme complejidad en una y porque la precisión técnica no está todavía entre sus mejores armas, en la otra.

La 3ª es una obra maestra de ataque de Carlsen, que no dio opción alguna al estadounidense de padres chinos. Ciertamente, el escandinavo tenía motivos para estar muy enojado después, porque desperdició una gran ventaja en la 4ª, y jugó mucho peor que Xiong en la 5ª, que perdió. Fue en ella cuando, por primera vez desde el trepidante asalto inaugural, el noruego se incorporó totalmente en su silla, denotando preocupación. Y solo un recurso defensivo genial le permitió salvar la 6ª cuando estaba al borde de la derrota, que le hubiera puesto en desventaja en el marcador hasta el lunes.

ampliar foto Wesley So, durante la Copa Sinquefield 2019 en San Luis (Misuri, EEUU) Grand Chess Tour/Lennart Ootes

Tal como fueron las cosas, es probable que el campeón pecara de exceso de confianza tras el 3-0 inicial. Pero no es menos cierto que su rival le hizo sudar, lo que muy pocos logran frente a Carlsen. “Está claro que él es mucho mejor que yo cuando jugamos con pocos segundos cada uno. El lunes haré cuanto pueda para evitar esas situaciones. Aparte de ese problema, estoy razonablemente contento porque, excepto en la 3ª, he logrado posiciones ventajosas o equilibradas en todas”, resumió Xiong tras su derrota parcial.

El otro duelo fue mucho más técnico, menos espectacular, y reconfirmó que So es tan fuerte como irregular, y gris en ocasiones. Vachier-Lagrave, 2º en la lista mundial de partidas rápidas, era el favorito, pero ha sido claramente superado por el estadounidense, sobre todo en cuanto a preparación de las aperturas.

Sin embargo, como el propio So ha recalcado, “tres puntos de ventaja no son muchos con este formato, porque las partidas 11 y 12 valdrán tres puntos cada una, y Maxime tendrá en ellas la gran esperanza de remontar”. En el otro duelo, los hechos indican que Carlsen tendrá que emplearse muy a fondo y no perder la concentración en ningún momento porque Xiong muestra un gran desparpajo y ningún miedo, como ya se vio en la Copa del Mundo del año pasado. Además, el joven talento americano tiene muy claro que la mejor -casi la única- manera de ganar al campeón es complicar las partidas lo más posible, para mayor deleite de los aficionados.

