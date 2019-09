Nadal: “Ha sido agónico”

Rafael Nadal terminó la final derrengado y después de hacerse las fotos de rigor y atender a los periodistas se dirigió rápidamente al aeropuerto para regresar lo antes posible a Manacor. Antes, después de firmar una victoria épica frente Daniil Medvedev en una final de tenis eléctrico, el balear rompió a llorar cuando la organización del torneo proyectó un vídeo con imágenes de los 19 grandes que ha conquistado y que le sitúan a solo un peldaño del récord de Roger Federer.

“Es una de las noches más emocionantes en mi carrera deportiva”, expuso emocionado Nadal durante la ceremonia. “Muchas gracias a todos porque me transmitís una increíble energía. Es un honor jugar frente a todos vosotros, es uno de los estadios con más energía del mundo. Es muy importante para mí esta victoria por cómo se ha producido, tan difícil, tan dura, los nervios... Ha sido un partido loco”, agradeció el mallorquín, arropado por sus familiares.

Subrayó Nadal (33) el elevado nivel de Medvedev (23), el primer jugador de la nueva generación que ha alcanzado una gran final. “Todo el mundo ha visto por qué es el cuatro del mundo”, destacó, “y ha jugado un partido extraordinario. Ha sido un final agónico. Lo tenía más o menos controlado, dentro de lo que puedes controlar en una final de Grand Slam, pero se ha complicado y él ha acabado muy bien el tercer set. Ya en el cuarto se veía que los dos íbamos al límite y en el quinto podría haber pasado cualquier cosa. Por suerte ha salido todo bien”.

Se trata del quinto major de Nadal habiendo superado la barrera de la treintena, algo que no ha logrado ningún otro jugador, y de la quinta vez que cerrará un curso con al menos dos grandes en el expediente. Los precedentes son 2008, 2010, 2013 y 2017. “Él ha cambiado por completo su táctica y su juego se ha hecho imprevisible”, incidió sobre un duelo muy parejo en los peloteos. Se impuso Nadal, pero con un estrecho margen. De los disputados a menos de cuatro golpes ganó 101 y cedió 98; en los intermedios (de cinco a ocho tiros) el balance fue de 40-33, y en los rallies más largos (a más de nueve) de 36-33.

Dio la talla Medvedev, que debutaba en una gran final y ha completado un verano extraordinario saldado con tres finales (Washington, Montreal y Nueva York) y un trofeo (Cincinnati). “Estoy preparado para este tipo de momentos”, expresó el ruso, que al comienzo del torneo se enfrentó a la grada neoyorquina y terminó metiéndosela en el bolsillo con su juego e ironía. “Muchas gracias, vuestra energía me ha hecho llegar hasta aquí”, bromeó. “Peleé cada pelota hasta el final. Obviamente estoy decepcionado, pero me voy contento por cómo he jugado. Lo recordaré hasta que tenga 70 años… Estos jugadores [Nadal, Federer y Djokovic] son leyendas y son increíbles, así que es realmente difícil vencerles e incluso arañarles un set”, cerró.

