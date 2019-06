El fútbol femenino descubre el VAR

Descubrir el VAR en un Mundial. Las 24 selecciones jugarán también ante la pantalla. La cita de Francia es la primera competición femenina que probará el videoarbitraje. Ninguna liga nacional del mundo ha accedido todavía a la tecnología, y en el caso de la Liga Iberdrola tampoco está previsto que lo haga la próxima temporada. De modo que para las jugadoras españolas y para sus rivales la gran cita del fútbol coincide con su bautismo en la mayor revolución de los últimos años.

Para prepararles para ese encontronazo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, les dio hace dos meses un cursillo acelerado de una hora a las futbolistas españolas. Durante la charla, Velasco les explicó el funcionamiento del VAR y sus protocolos de actuación, e incluso les sugirió algún truco, como sacar rápido de puerta antes de que diera tiempo a revisar la jugada anterior en el caso de que pensaran que el visionado del gran hermano puede perjudicarles. “Velasco nos dijo lo que podemos y no podemos hacer”, explica la delantera Mariona Caldentey; “por ejemplo, que nos pueden sacar tarjeta si hacemos el gesto de pedir el VAR. Nos comentó también que no agobiemos mucho al árbitro porque las jugadas ya las revisan desde la sala, que no nos volvamos locas con esto sino que aprendamos cómo funciona, y que pensemos también que con el VAR puede haber 10 minutos de tiempo añadido al pararse más el partido. Es justo que tengamos ya esta tecnología”.

Velasco está en Francia como instructor de la FIFA. Sobre el césped pitarán 26 árbitras, ninguna española. A los mandos del VAR habrá 15 árbitros, entre ellos Carlos Del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez. Mujeres en el campo y hombres ante el monitor. La falta de colegiadas españolas en el grupo de élite, el que puede acceder a dirigir en estas citas, provoca esta ausencia de representación femenina nacional entre los jueces. Marta Huertas y María Dolores Martínez están en el segundo grupo. Y mientras en Alemania (Bibiana Steinhaus) y Francia (Stéphanie Frappart) ya han debutado en Primera, en España no hay ninguna árbitra ni asistente en la máxima categoría, y solo dos asistentes en Segunda.

April Heinrichs, directora del Grupo de estudio técnico de la FIFA en este Mundial (fue la capitana de EE UU en el primero, 1991, que ganaron, y primera mujer en el Salón de la Fama del fútbol de su país), analiza también el impacto del VAR: “Por norma general, de cinco a 10 goles por campeonato son dudosos. Ahora acertaremos con todos. Por otro lado, y aunque no es habitual en el fútbol femenino fingir o simular en alguna jugada, con el VAR primará la honestidad de las jugadoras. Es un sistema que fomenta la deportividad”. Y apunta también a un cambio en el patrón de juego que puede afectar al arbitraje: “Creo que será el Mundial femenino más rápido de la historia en las transiciones de defensa a ataque y en el paso de la posesión a perder el balón. Más motivo para contar la ayuda del VAR”.

