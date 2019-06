El Madrid zarandea al Valencia en el primer asalto de la semifinal

La versión más intensa y voraz del Real Madrid cogió al Valencia a contrapié y el primer partido de la semifinal al mejor de cinco asaltos se convirtió en una tunda madridista con diferencias superiores a los 30 puntos durante muchos minutos. Los de Laso vapulearon a su ensimismado rival con una exhibición de aplicación gremial en defensa y de puntería desde el perímetro. Anthony Randolph (con un 6 de 6 en triples y 24 puntos en sus 22 minutos en pista) lideró un repaso ante el que apenas sobrevivieron con dignidad competitiva Will Thomas y Doornekamp. El Valencia se presentó en la eliminatoria con aires de deber cumplido, con el hambre saciada por la Eurocup y la victoria en su pulso con Unicaja. El Madrid salió de la Final Four con la rebeldía desatada y autoimponiéndose la consecución del título liguero casi como obligación para no fallarle a su vitrina. El cruce entre la avidez y el hartazgo se resolvió con un festín blanco. Los 22 puntos finales (94-72) quedan, eso sí, reducidos a un 1-0 en el tanteador.

Pronto el partido devino en tormenta local. Solo compitió un equipo. Se presentó firme y afilado el conjunto de Laso en las semifinales. Con Taylor marcando el listón defensivo y multiplicándose en ataque. Con Randolph ofreciendo un clinic de lanzamiento desde el 6,75. Ocho puntos del sueco y tres triples del estadounidense sellaron la vibrante puesta en escena de los blancos, que obligó al Valencia a repensarse el plan (20-7, m. 4). Repasó la cartilla Ponsarnau y buscó soluciones en el banquillo. Van Rossom, Abalde y Dubljevic saltaron a la pista para tratar de enderezar a los suyos. Mezcló mejor la fórmula naranja y, con ocho puntos de Will Thomas, los visitantes minimizaron daños antes de cerrar el primer cuarto (26-18, m. 10). Pero duró un suspiro.

Las fechas del playoff de semifinales Real Madrid-Valencia Basket

1er partido: 94-72

2º partido: Sábado 8 (21:00) - #Vamos

3er partido: Lunes 10 (21:00) - Movistar+ D

4º partido (*): Miércoles 12 (21:00) - #Vamos

5º partido (*): Sábado 15 (21:00) - #Vamos Barça Lassa-Tecnyconta Zaragoza

1er partido: Viernes 7 (21:00) - #Vamos

2º partido: Domingo 9 (21:00) - #Vamos

3er partido: Martes 11 (21:00) - #Vamos

4º partido (*): Jueves 13 (21:00) - Movistar+ D

5º partido (*): Sábado 15 (18:30) - #Vamos (*) Si es necesario

El Madrid siguió explotando con éxito la veta Randolph (14 puntos en sus 13 primeros minutos de juego). Con el cuarto triple sin fallo del ala-pívot, este desde nueve metros, y el primero de Llull, nada más incorporarse al encuentro, el Madrid volvió a estirar la cuerda (36-21, m. 13). El Valencia fue incapaz de superar la distensión experimentada tras salvar el cruce contra Unicaja el martes. Mientras, los blancos aprovecharon su frescura tras ventilarse al Manresa en dos asaltos. Los de Laso se hicieron con el tiempo del partido sin oposición, impusieron la continuidad de sus esfuerzos y continuaron haciendo hucha (44-26, m. 17).

Con Dubljevic, Labeyrie y Tobey destemplados, el Madrid creció en la pintura, con un notable relevo de Felipe antes del descanso (cuatro puntos, un rebote y dos faltas recibidas en dos minutos), y penalizó las imprecisiones de su rival. Con la estadística reboteadora equilibrada, el balance de pérdidas y recuperaciones (3-6 para los blancos; 8-2 para el Valencia) marcó las diferencias en la primera mitad (48-33, m. 20).

No tuvo tiempo el Valencia de plantearse el rearme. En la reanudación llegaron dos triples más de Randolph, desde el rincón, y la ventaja madridista alcanzó la frontera de los 20 puntos (56-36, m. 22). A la carrera, entre el oficio y la reivindicación, el Madrid comenzó a sentirse cómodo y puso en marcha el tocadiscos con dos mates consecutivos de Taylor y el propio Randolph que levantaron a los parroquianos del WiZink. Acto seguido, dos triples más, de Rudy y Carroll (12 de 18 para los blancos en ese momento; 16 de 27 al final) terminaron de convertir a los de Ponsarnau en un guiñapo (72-38, m. 28). Vives trató de adecentar la tunda con un par de triples, pero el primer punto de las semifinales ya tenía dueño. El sábado, segundo partido, en el mismo sitio y a la misma hora.

