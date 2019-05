El Valladolid coge aire y condena al Rayo

Herrerin no puede detener el disparo de Waldo que supuso el triunfo del Valladolid ante el Athletic.

El Valladolid juega los partidos a corazón abierto, con los riesgos que conlleva, pero no tiene otra opción. Está en peligro, al borde del precipicio, y además se siente agraviado por las actuaciones arbitrales, lo que eleva las pulsaciones de sus futbolistas y sus aficionados. Desde la grada, en cada disputa se pide falta; en cada falta del rival se exige tarjeta. Sólo Ronaldo, en el palco, parece mantener la calma. Pero todas esas manifestaciones son producto de los nervios. Estas cosas no pasan en mitad de la tabla. Cuando se tiene la tripa llena no se juega con el estómago encogido

VAD 1 - 0 ATH Valladolid Masip, Nacho, Javi Moyano, Kiko, Calero, Rubén Alcaraz, Míchel, Óscar Plano (Antoñito, min. 64), Waldo Rubio (Toni Villa, min. 76), Enes Unal y Sergi Guardiola (Joaquín, min. 82). Athletic Herrerín, Capa (Aduriz, min. 58), Yuri, Yeray, Unai Núñez, Íñigo Córdoba (Raúl García, min. 45), Dani García, Muniain (Ibai Gómez, min. 67), De Marcos, San José y Williams. Goles 1-0 min. 20: Waldo Rubio . Árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz Rubén Alcaraz (min. 40), Míchel (min. 34), Óscar Plano (min. 10), Capa (min. 29), Dani García (min. 29), Muniain (min. 94), San José (min. 54), Aduriz (min. 90), Borja Fernández (min. 49) y Toni Villa (min. 83). Rubén Alcaraz (min. 40), Míchel (min. 34), Óscar Plano (min. 10), Capa (min. 29), Dani García (min. 29), Muniain (min. 94), San José (min. 54), Aduriz (min. 90), Borja Fernández (min. 49) y Toni Villa (min. 83). Estadio: José Zorrilla

La victoria pucelana ante el Athletic condena al Rayo, ya matemáticamente en Segunda, y mete en el pozo al Girona, de momento. Al Valladolid le va la vida en cada partido desde hace ya bastante tiempo, y cada partido se la juega, a cara y cruz, como contra el Athletic, que a la vista de la situación del rival, prefirió contemporizar en vez de crispar el ambiente. Y se equivocó, porque no se puede jugar a baja velocidad cuando el contrario aprieta el pedal. Esa actitud de la primera parte le pasó factura. Pensó el equipo bilbaíno que serviría con tener a Williams esperando de palomero, los balones rebañados al Valladolid, pero durante media hora se encontraron enfrente a un equipo con la fe del carbonero, y respondieron con apatía.

En el pecado tuvieron la penitencia. El equipo local, que había ensayado con un par de remates de Ünal ante la pasividad defensiva del Athletic, sacó petróleo de su entusiasmo y en el minuto 20 se adelantó en una acción de Waldo, que recogió la pelota en su campo y atravesó por la autopista que le abrieron los jugadores visitantes. Llegó al borde del área, escogió la mejor opción y remató duro, a la escuadra, lejos del alcance de Herrerín. Por el camino no se encontró ninguna camiseta rojiblanca, sólo un pasillo. Dani García y San José hicieron dejación de funciones; los centrales reculaban al ritmo del futbolista pucelano, que dio la sensación de poder llegar hasta el área pequeña sin oposición, pero prefirió adornarse con un disparo implacable.

Con el marcador a su favor, el Valladolid no dejó de porfiar, para intentar ampliar la distancia en el marcador, –a pesar de una clara ocasión de Muniain–, porque un Athletic casi sin pulso invitaba al segundo gol, Garitano maldecía en el banquillo. Mandó a calentar a Raúl García a la media hora. Arropado por 2.000 seguidores, el equipo bilbaíno, que busca plaza europea, rozaba el ridículo.

El navarro salió tras el descanso. Poco después lo hizo Aduriz por Capa, amenazado desde la grada con una segunda tarjeta, que pedía el público con insistencia. Fue entonces cuando a los jugadores locales, después de una última ocasión de Ünal, se les vino la responsabilidad encima.

Como les ha sucedido tantas veces, empezaron a temer echar por la borda el trabajo previo. Recularon, le dieron el balón al Athletic, que empezó a generar ocasiones. San José, en una de las más claras, remató en plancha un balón franco que se marchó fuera. Las tribunas estaban al borde de la histeria.

Se defendía bien el Valladolid, pero cada jugada a balón parado era un motivo de preocupación. Con el partido casi terminado, Masip hizo un paradón a remate en vaselina de Raúl García, tras un córner. En el siguiente, Unai Núñez remató de cabeza al poste. Los últimos instantes fueron de agobio rojiblanco y nervios blanquivioletas.

Cuando Mateu Lahoz señaló el final, sin descontar ni un segundo por las constantes pérdidas de tiempo en el alargue, un suspiro de alivio se elevó desde Zorrilla. El Valladolid salió con vida de su partido a corazón abierto.

