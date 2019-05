GP de España en directo, MotoGP, en vivo

Narrador deportivo

NO ES EL DE JEREZ SU CIRCUITO PREDILECTO. No obstante, Dovizioso no ha subido al podio en sus 11 participaciones previas en el Gran Premio de España. De hecho, el de Jerez – Ángel Nieto es el circuito en el que más carreras ha disputado sin poder finalizar en el cajón en la máxima categoría.