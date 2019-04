El Baskonia pierde ante el CSKA, pero se clasifica para los cuartos de final

El Baskonia cayó ante el CSKA (82-78) pero aseguró su presencia en los cuartos de final de la Euroliga gracias al triunfo del Efes ante el Milán (101-95). Los de Perasovic ya no serán sextos y, por tanto, no se medirán al Madrid en el cruce. Si son octavos se verán con el Fenerbahçe y si son séptimos se enfrentarán al propio CSKA. Llegó el conjunto baskonista con 11 puntos de ventaja a los últimos 10 minutos, pero se derritió en el frío de Moscú. Clyburn lideró un parcial de 20-5 que volteó el partido. La carambola sin embargo clasificó al Baskonia para seguir peleando por estar en su Final Four de Vitoria en mayo. El Panathinaikos ganó sin problemas al Buducnost (87-67) y será, como la temporada pasada, el rival del Madrid en la pelea por la Final Four. Esta vez, con el factor cancha a favor de los blancos.

Se la jugaba el Baskonia en territorio comanche, en una pista en la que solo Maccabi y Panathinaikos habían triunfado este curso, y en la que el cuadro vitoriano contabilizaba 13 derrotas consecutivas. A favor de los de Perasovic, el triunfo ante el CSKA en el Buesa Arena a principios de diciembre (76-73), con 33 puntos de la pareja Poirier-Shengelia. En Moscú, regresaba el pívot georgiano a la competición continental después de perderse 14 partidos en los tres meses de baja y “tratamiento conservador” por su lesión de ligamentos en la rodilla derecha. Y, pronto recurrió a él su técnico, para consolidar una puesta en escena responsabilizada con la situación, tan efectiva (17-21 en el primer cuarto) como ansiosa (seis pérdidas en ese tramo).

Respondió el CSKA, con menos hambre y ninguna necesidad, pero solvente casi por protocolo. Segundos sí o sí, por detrás del Fenerbahçe, los de Itoudis no se jugaban nada en el envite más allá de la honrilla; si acaso, igualar el balance de 24-6 del curso anterior. A pesar de la buena defensa y de los notables porcentajes de tiro del Baskonia (5 de 6 en triples en la primera mitad), en cuanto Higgins, De Colo y Sergio Rodríguez se sumaron a la cita, los locales se reengancharon en el marcador. Del 25-33 del minuto 15 al 38-40 del 18. Aun así, los de Perasovic, lastrados por el rasero arbitral (16 faltas en contra por 8 a favor) pero liderados por Huertas (13 puntos en apenas nueve minutos), conservaron el mando en el marcador antes del viaje a vestuarios (40-44).

El Baskonia imponía su intensidad conforme avanzaba el choque, pero acumulaba tantos puntos como problemas. A los pocos minutos de la reanudación Vildoza se colocó con cuatro faltas y obligó a Perasovic a exponer anticipadamente a Huertas, con tres en su casillero. No le pesaron al base brasileño, que llenó de nuevo la hucha de su equipo (49-58, m. 27). Entre el eco del hipotenso Megasport Arena de Moscú resonó el mate de Shengelia tras un contragolpe a campo abierto que desató el optimismo baskonista (55-66, m. 30).

Apretó las tuercas en defensa el CSKA y cerró su aro durante más de tres minutos. Agarrados a esa presión, los de Itoudis armaron un parcial de 6-0 que rompió Voigtmann con otro mate de videoteca. Dos rigurosas antideportivas a Poirier y Shengelia, ambas en acciones con Bolomboy, ayudar al CSKA a estrechar el marcador (70-71, m. 36). Cinco puntos consecutivos de Clyburn elevaron el parcial del cuarto a 20-5 y completaron la remontada moscovita (75-71, m. 37). Ni rastro de la firmeza del Baskonia, que comenzó a depender del Efes para salvar su puesto en el playoff. Clyburn sentenció a los de Perasovic, pero Micic aseguró el triunfo del Efes ante el Milán (101-95) y, de carambola, garantizó a los vitorianos una plaza en cuartos.

