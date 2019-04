Thuram: “Bonucci dice lo que mucha gente piensa: ‘los negros se merecen lo que les sucede”

El caso de racismo sufrido por Moise Kean el pasado domingo en el encuentro que enfrentó al Cagliari y a la Juventus sigue dando que hablar. Muchas han sido las muestras de apoyo que ha recibido el joven italiano desde entonces. Compañeros de profesión como Paul Pogba, Yaya Touré, Kevin Prince Boateng o Mario Ballotelli, entre otros, han querido condenar lo ocurrido. Pero entre todas ellas sobresale, por su contundencia, la del exinternacional francés de 47 años Lilian Thuram, que en el diario Le Parisien ha mostrado su repulsa por lo ocurrido y ha cargado duramente contra el central de la Juventus, Leonardo Bonucci, por su tibieza a la hora de hablar sobre el caso y repartir culpas entre los aficionados y el propio Kean tras el partido.

"Bonucci dice básicamente lo que mucha gente piensa: que los negros se merecen lo que les sucede. La pregunta correcta para Bonucci sería, ¿qué hizo Kean para merecer tanto desprecio? No les dice a los hinchas que están equivocados. Le dice a Kean que lo está buscando. La reacción de Bonucci es tan violenta como los cánticos. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida. Por esta gente las cosas no avanzan", aseguró Thuram en Le Parisien.

Kean, de origen marfileño, soportó durante todo el partido cánticos racistas procedentes de la curva norte, donde se ubican los ultras del Cagliari. Cuando marcó el gol de la sentencia de la Juve, ya en la recta final del encuentro, se plantó delante de los hinchas con los brazos en cruz, en actitud desafiante. En la rueda de prensa posterior al partido, Bonucci repartió culpas entre los aficionados y el propio Kean por su gesto: "Ha habido un buuu racista después del 0-2, pero la culpa se divide al 50%, porque Kean debe contenerse más y pensar en celebrar con el equipo. Los jugadores deben dar el ejemplo a los aficionados, no deben hacer estas cosas. Kean se ha equivocado y la curva se ha equivocado", dijo entonces el central italiano.

Unas declaraciones que quiso matizar poco después. "Tras 24 horas quiero aclarar mis sentimientos. Ayer me entrevistaron al final del partido y mis palabras han sido claramente malentendidas, probablemente porque me apresuré en la forma en la que expresé mis sentimientos. Horas y años no serían suficientes para hablar sobre este tema. Condeno todas las formas de racismo y discriminación. Ciertas actitudes son siempre injustificables y no puede haber malentendidos sobre esto", escribió Bonucci en Instagram, acompañando sus palabras de una foto en la que abraza a Kean.

Sin embargo, la rectificación del central italiano no es suficiente para Thuram: "Los comentarios de Bonucci son vergonzosos. Debemos ser claros sobre el racismo. Los jugadores que no sufren racismo deben estar en solidaridad con sus compañeros de equipo. Esos abucheos representan el desprecio a todas las personas, incluidos los niños, que tienen el color de la piel de Kean". Además, felicitó a Kean por su actitud: "Lo hizo muy bien por mantenerse orgulloso y recto en la adversidad. Invito a todas las personas negras a hacer lo mismo y exigir respeto cuando las personas como Bonucci quieren que se vayan por el desagüe", apuntó.

Por último, Thuram criticó el papel de las instituciones en los casos de racismo: "¿El árbitro detuvo el partido? ¿Se ha hecho algo? Esto ha estado ocurriendo durante años. Todos dicen que detendremos el juego la próxima vez y no es así. La observación es que a las autoridades futbolísticas no les importa. Si realmente les molestara, el partido se habría detenido. El equipo habría dejado el campo y habríamos encontrado una solución", concluyó.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.