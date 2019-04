Joaquín sorprende a Marc Márquez, su fan más internacional

Joaquín sorprende a Marc Márquez.

No se conocían. Pero se admiraban mutuamente. Y hace tiempo que se escriben a través de las redes sociales como si fueran colegas de toda la vida. Joaquín Sánchez, futbolista y jugador del Betis, y Marc Márquez, piloto del Repsol Honda Team, por fin se han encontrado en persona. Lo hicieron hace unos días “en la capital”, como dice el andaluz, que sorprendió al campeón del mundo de MotoGP en la planta superior de un autobús turístico.

Hasta allí llevo a Márquez, engañado, su equipo de comunicación. El de Cervera pensaba que lo iba a entrevistar un importante medio extranjero, pero quien le esperaba en aquel bus descapotable era el carismático jugador de fútbol. “El guiri que te va a entrevistar soy yo”, le advirtió al verle. Ambos se dieron un abrazo. Y se echaron unas risas. Además, hablaron de todo un poco, entre otras cosas de cómo se decidieron cada uno por su deporte dejando de lado otros intereses, como el tenis. También, de cómo afecta la edad al rendimiento deportivo o de cómo llevar la fama y la atención de los seguidores.

ampliar foto Joaquín y Márquez, juntos en un autobús turístico. Repsol Media

El vídeo de la entrevista no tiene desperdicio. No en vano, Joaquín ya ha reclamado un espacio televisivo para cuando deje el fútbol. “A mí, me encantaría hacer mi programa”, confiesa el gaditano. Y el catalán responde: “Cuando te den tu programa, yo voy”.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.