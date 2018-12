Real Madrid - Barcelona: otro clásico especial

Dieciocho días después de enfrentarse en el Palau en la 10ª jornada de la Liga Endesa, con una contundente victoria azulgrana (86-69), Real Madrid y Barcelona miden de nuevo sus fuerzas en el escenario continental (21.00, Movistar+). “Nos ganaron bien y hay aspectos que se dieron en ese encuentro que queremos mejorar. Ahora jugamos en casa, con el apoyo de nuestro público”, contó Pablo Laso en vísperas del segundo clásico del curso. El de este jueves será el 57º duelo entre los dos grandes del baloncesto español desde que el técnico vitoriano llegó al banquillo madridista, con un balance de 31 triunfos a 25 a su favor. Una contabilidad que se desequilibra más cuando el recuento es de trofeos. Desde 2011, la cosecha de títulos de ambos proyectos es de 16 a 6 a favor del conjunto blanco (11-2 desde la Liga azulgrana de 2014).

Pesic se incorporó al pulso en febrero y ocho días después de su aterrizaje alzó la Copa en Las Palmas. Desde entonces, el clásico es una noria, con 3-1 para el Barça y tundas de ida y vuelta (la temporada pasada tras la cita copera, 74-101 para el Madrid en la Euroliga y 94-72 para los culés en la ACB, ambos en el Palau). Será la primera visita de Pesic al WiZink Center al frente del Barça. “El Madrid tiene jugadores con calidad para estar en la NBA y en su casa es otro. Jugar contra los mejores de Europa es un desafío y tenemos que creer en nuestra calidad y capacidad de competir”, explicó el serbio.

El Madrid llega al pulso en segunda posición de la tabla (9 triunfos y 2 derrotas) y el Barça en la séptima plaza (6-5). El partido reunirá a un buen elenco de líderes estadísticos de todos los tiempos en la Euroliga. En puntos, el Madrid tiene colocados en el top 10 a Felipe Reyes (tercero, 2.957) y Sergio Llull (octavo, 2.658). En rebotes, manda también Felipe (primero, 1.761), con Tomic cerca del podio (cuarto, 1.310). En asistencias, destaca el barcelonista Thomas Heurtel (cuarto, 1.065) y, de nuevo, Llull (séptimo, 948). Y en triples, Madrid tiene a tres jugadores entre los mejores Llull (quinto, 394), Rudy Fernández (noveno, 361) y Jaycee Carroll (11º, 377). “Es un partido más de la Euroliga dentro de una liga regular de 30 partidos, pero el clásico siempre es especial”, dijo Laso, que anunció que Llull tenía “algunas molestias en la espalda” pero se había entrenado con normalidad. “El Barça me parece un equipazo todos los años. Necesitaremos una buena solidez defensiva para ganarles. Luego hay muchos detalles importantes: los rebotes, las pérdidas, la intensidad ofensiva, la defensa al poste bajo, el ‘pick and roll’… Y el acierto, que muchas veces marca el devenir del partido. Habrá que hacer muchas cosas bien”, enumeró el entrenador madridista. “Es fundamental que no hagan puntos en transición. Además, tenemos que controlar el rebote. No será fácil, pero tenemos nuestro plan de juego", completó Pesic desde Barcelona.

"Para ganar hay que jugar igual de bien que en el Palau. Hay que tener la misma concentración y cerrar el rebote en defensa, es lo más importante para mañana", sumó en su análisis Ante Tomic, que disputará este jueves su undécimo clásico consecutivo en la Euroliga, el primero como capitán azulgrana en el Wizink Center. “Nos esperan 40 minutos muy duros. Jugar contra pívots como Tavares y Ayón es muy difícil”, concluyó la torre croata del Barça. “En la Liga, ellos pusieron un nivel de intensidad muy alto y nosotros no pudimos igualarlo. Ahora tendremos que mostrar esa dureza y esa concentración en el rebote que nos faltó entonces. Contra el Barça siempre motiva jugar, da igual que hayas perdido o ganado el partido anterior. Es una rivalidad constante”, apuntó en Valdebebas el propio Ayón, desde hace unos días con el pasaporte español en su poder. “Estoy muy agradecido a este país por todo lo que me ha dado, y porque me ha abierto las puertas al máximo nivel en el baloncesto, que es lo que me apasiona”, señaló el mexicano antes del primero de los nueve partidos que disputará el Madrid hasta el 6 de enero día de Reyes. “Yo tendré en estas fechas a mi hijo aquí, en España y me gusta que haya muchos partidos para que él los pueda vivir un poco. El equipo está preparado, con 16 jugadores que estamos bien físicamente, para afrontar este nivel de exigencia”, sentenció el pívot (34 de valoración ante el Efes y 4º más valorado de la competición, 19,7, tras Shved, Vesely y Gudaitis).

¿Qué piensa cuando algún jugador del Barça dice que ganarle al Madrid es como ganar un título?, le preguntaron a Laso en la previa. “Me alegro de que piensen eso, pero es una pregunta para ellos. No le doy la mayor importancia, me preocupa mi equipo y ahora mismo no se gana ningún título, sino que se logran triunfos para cumplir los objetivos”, cerró el técnico. Llega otro episodio del clásico. Otro clásico especial.