Solari ya no es un becario

JUAN L. CUDEIRO / Vigo

Todo se escruta en torno a Santiago Solari, que se mueve bajo la lupa inherente al cargo que ostenta y aumentada por la sensación de que se trata de un meritorio. Todo se examina como si fuese un mensaje en clave de futuro. Quizás el técnico novato solo considere el presente. En él no entran Isco y Asensio, dos de los favoritos de Lopetegui, ayer en el banquillo porque Solari piensa en Bale como extremo izquierda y puestos a guardar la simetría recurre a un especialista como Lucas Vázquez, que quizás tenga menos talento que sus dos suplentes en Balaídos, pero seguramente es mejor extremo derecho. Isco y Asensio no contaron ni tras la tempranera lesión de Casemiro, que se fue antes del ecuador de la primera parte tras un trompazo con Maxi Gómez. Solari llamó para el eje a Ceballos, que no es precisamente un especialista en esa posición y firmó un gol. Cuando al final de la primera parte también cayó Reguilón, el recurso fue el obvio, darle cancha al novel central Javi Sánchez y llevar a Nacho al lateral izquierdo hasta que este se lesionó. Entró entonces Asensio y Lucas Vázquez ejerció por primera vez en su vida de lateral izquierdo.

Como les ocurre a Atlético y Barcelona, las lesiones asolan al Real Madrid, que con las de Casemiro, Reguilón y Nacho ya suma 17 en lo que va de temporada. Si los tres tocados en Vigo confirman los peores presagios serán 12 los jugadores blancos que han abierto la puerta de la enfermería, donde aún reciben trato Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo y Mariano.