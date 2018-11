Valores en tiempos de ruido

En el fútbol, como en la vida, es complicado encontrar a alguien que se juegue el tipo por defender unos ideales. Mucho más si esa defensa implica el riesgo de perder un trabajo o unos privilegios. En 1974, el delantero chileno Carlos Caszely acudió a la recepción que el dictador Augusto Pinochet ofreció a la selección antes de viajar a Alemania a disputar el Mundial. Caszely se negó a estrecharle la mano. “Tenía miedo pero era lo que tenía que hacer”, explicó.

En el fútbol, como en la vida, es relativamente difícil encontrar a personas que en los momentos en los que alcanzan el poder, la fama o el éxito dediquen su primer pensamiento a intentar ayudar. El 8 de octubre de 2005 Costa de Marfil de clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo. Recién acabado el partido y en medio de la euforia Didier Drogba, estrella del equipo, lanzó un mensaje a su país, que llevaba tres años de su guerra civil: “ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, os pedimos de rodillas que os perdonéis unos a otros. Perdonad. Perdonad. Abandonad los fusiles”. Fue el principio del fin de aquella primera guerra.

En el fútbol, como en la vida, gestionar una victoria requiere más grandeza que hacerlo con una derrota. En 1950, todo estaba preparado para festejar la victoria de Brasil ante Uruguay en Maracaná. Incluso los periódicos del día antes daban a La Canarinha como campeona. No contaban con Obdulio Varela, líder de un equipo que dio la vuelta al marcador y se proclamó campeona del mundo. Varela consoló a sus rivales y, después, a sus hinchas: “no me gustó ver a aquellas 200.000 personas tristes, no me gustó ver Río de Janeiro a oscuras y sin carnaval. Era campeón del mundo y no sentía una alegría absoluta por ello”, declaró.

En Lo mejor del fútbol (A fin de cuentos) Jon Agiriano selecciona 18 historias del balompié —ilustradas por Nicolás Aznárez— que ejemplifican lo mejor del deporte. Compañerismo, valentía, generosidad, honradez, fidelidad...un compendio de los valores que dan sentido al juego y que hoy, en tiempos de ruido y gritos, son más necesarios y complicados de encontrar que nunca.