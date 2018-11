El Alavés sigue en la zona noble

Es una cuestión de extremos. El Alavés se mueve por la zona noble de la clasificación, se desliza sobre moqueta europea, se codea con la aristocracia. El Huesca pisa charcos, el barro le salpica, pide una oportunidad por las esquinas. Son dos extremos. Se les ve en el mismo escenario y parecen siameses. A simple vista no se podría decir quién está arriba y quién está abajo. Hay que hilar muy fino para concretar la situación real de ambos cuando se enfrentan en el campo.

Pero hay diferencias sutiles, sobre todo en el ánimo. Comete un error mayúsculo el Alavés, su portero Sivera, materia sensible, y no tarda en reponerse y golpear, pero si quien mete la pata es el Huesca, un fallo grosero de Semedo, su equipo ya no se repone, se va hundiendo en sus propias dudas, pierde el partido y sigue ahí, en el hoyo del que no puede salir.

El de Mendizorroza no fue un partido que marcara diferencias de juego entre Alavés y Huesca, pero sí de jerarquías. Al equipo que va bien le sigue yendo bien, aunque sus méritos no superen demasiado a los del Huesca que, evidentemente, sigue teniendo graves carencias para competir en la máxima categoría.

El Alavés compite, a su manera, como desde que comenzó la Liga. No es un equipo vistoso, sino viscoso, que se pega a la piel del rival, que se pasa el partido intentando quitarse de encima a los albiazules. Da la sensación de que le cuesta llegar, y comunicarse con sus hombres de punta, pero llega y se comunica, aunque en la matinal de Vitoria, fueran sus extremos quienes tuvieran que conectarse, porque los delanteros –Calleri y Borja Bastón–, anduvieron apagados o fuera de cobertura durante todo el partido.

Pero en la efervescencia de la primera media hora, el Huesca no desentonó, se acercó a la portería alavesista y asustó lo que pudo, hasta que un balón que le cayó a Moi Gómez, lo acunó el centrocampista para buscarse un espacio. Su disparo, potente pero no letal, no supo interpretarlo Sivera, que metió los puños y no las palmas, y vio como se le colaba en la portería.

No se inmutó el Alavés por el error; de hecho, la paciencia es la mejor virtud de los hombres de Abelardo. La desesperación no está en el diccionario que se maneja en la caseta de Mendizorroza. Le costó muy poco igualar el marcador, apenas cinco minutos, pero lo mismo les hubiera dado a los vitorianos esperar tres cuartos de hora. El empate fue cosa de extremos. Centró Ibai y Jony, como una locomotora, entró al remate de cabeza. El Huesca, un estado de ánimo, no aguantó el marcador a su favor más que un rato, aunque luego Moi Gómez, que estaba en todas partes, intentara calmar con su juego, las calenturas de los suyos.

El partido se volvió intrascendente en la segunda parte, plano. Sin aristas que limar. No es que pudiera caer del lado de cualquiera, sino que no parecía que pudiera decantarse, hasta que Semedo cometió un error mayúsculo y le regaló la pelota a Rubén Sobrino, recién incorporado, que sólo tuvo que disparar duro para conseguir el segundo gol del Alavés. Quedaban más de veinte minutos para el final, pero el Huesca, lastrado por el gol, bajaba ya los brazos, a pesar de los chispazos de última hora, de un barullo en el área en el que pudo empatar. No fue peor que el Alavés, pero le lastró la clasificación, que pesa mucho. Justo al revés que su rival, al que su situación le revitaliza.