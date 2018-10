El Barça también compite en las ligas mixtas

Aunque ya llevaban un tiempo dándole vueltas al asunto, durante este verano se decidieron porque la categoría se les quedaba pequeña y porque preferían que las niñas compitieran a un nivel más exigente para mejorar su formación. Así que Markel Zubizarreta, coordinador del fútbol femenino del Futbol Club Barcelona, llamó a la Federación Catalana y decidió inscribir al equipo Alevín femenino en la competición de chicos. “No hubo ningún problema porque ya está normalizada la situación”, añade. “Hace años que hay equipos mixtos y así está regulado hasta infantiles, cuando ya no pueden competir juntos”. El pasado fin de semana arrancó la Liga y el equipo de Jaume Comellas venció por 13-0 al Corbera.

La inclusión de un equipo femenino de base en una liga masculina no es una novedad: el Espanyol (también el Valencia, por ejemplo) ya lo hace desde el curso anterior, con la diferencia de que en su caso compite el B y no el A, que se mantiene en el formato femenino y que lo ha conquistado en los dos últimos cursos a pesar de disputarla ante el Barcelona también. “Así se aseguran ganar la Liga....”, bromean desde los despachos azulgrana. “Y ellos con el cambio ya no perderán... “, replican desde los despachos del Espanyol. Pero, ironías aparte, toma la palabra Lauren Florido, coordinador del fútbol femenino blanquiazul: “Consideramos que en el Alevín A femenino la gran parte de los partidos son bastante reñidos —este fin de semana vencieron 1-2 al Sant Gabriel—, pero con el B nos dimos cuenta de que en cinco jornadas ya llevaban 50 goles a favor por ninguno en contra y no les servía de formación; era perder el año para esas chicas”, señala Florido. Pero el Barça solo tiene un Alevín femenino —incluso lo mezclan con alguna benjamín si la fichan antes de tiempo por su calidad— y prefiere jugar con los chicos. “Competíamos solo contra unos pocos equipos”, interviene Markel; “y como había menos equipos, no se jugaban todas las semanas y la liga se terminaba en abril”.

‘Inputs’ positivos

Fue, precisamente, en esos parones de la competición, cuando el equipo comenzó a competir contra chicos y observaron que había apenas diferencias. “También porque el 80% de las que fichamos ya juegan en equipos masculinos”, explica de nuevo Markel; “y los inputsfueron muy buenos desde un punto de vista social y afectivo, pero también deportivo”.

Ocurre de momento que quizá la Tercera Alevín —exigencia de la federación porque cualquier equipo nuevo en la competición empieza desde la categoría más baja— se le queda pequeña a las chicas del Barça. “Tenemos un equipo para luchar por la Liga”, dicen desde el club; “pero si se sube, el año que viene ya será todo más complicado y mejorará su formación”. Lo que no tienen claro es si les dejarán disputar la Copa de Cataluña porque solo era para equipos femeninos. “Puede ser que nos inviten”, auguran desde el Barça. Pero eso es un problema menor en el plan formativo de las chicas del Barcelona. La rivalidad Barça-Espanyol no hace olvidar que el AEM Lleida infantil, formado por chicas, ganó la pasada Liga de Segunda femenina.