Maradona: “Siempre me encantó el fútbol mexicano”

Diego Armando Maradona ha llegado a México. El argentino fue recibido por una oleada de periodistas y aficionados en el aeropuerto de Culiacán, en el Estado de Sinaloa. El Pelusa fue escoltado por personal del su nuevo club, los Dorados de Sinaloa, hasta que subió a una camioneta blanca.

"Acá no se puede perder ningún minuto", musitó cuando le abordó un miembro del departamento de prensa de Dorados. "Vamos a trabajar mucho, a pedir la colaboración de los jugadores. Lo primero que les voy a decir es que aquí el proyecto es subir a primera división, pero no se sube sin sacrificio", comentó mientras daba unos pasos rumbo a su hotel. Su nuevo equipo marcha en el antepenúltimo lugar de la segunda división de México. ¿Qué opina del fútbol mexicano?, le preguntó un reportero de la cadena ESPN, misma que transmite los juegos del conjunto. "Es muy lindo. Siempre me encantó el fútbol mexicano. Quería llegar. Ahora estoy acá. Ya se vio en el aeropuerto la calidad de gente que hay y esto me hace feliz", respondió el exseleccionador argentino.

Maradona fue recibido dentro del aeropuerto por el presidente del equipo, José Antonio Núñez. Ambos se dieron un abrazo. El campeón del mundo, con un reloj en cada brazo y lentes de sol color carmín, se puso una gorra plana y una bufanda que le regalaron. Avanzó por los pasillos abarrotados de turistas que pretendían tomarse una selfie y que, el 10, no pudo atender. A su lado, inseparable, su abogado Matías Morla, quien aclaró que su cliente será presidente honorario del Dynamo Brest de Bielorrusia, equipo que le había ofrecido el puesto de presidente y que incluso le presentó como el mejor fichaje.

Para concretar la llegada del campeón del mundo en 1986, la directiva de Dorados de Sinaloa tuvo que pedirle a su entonces preparador, Francisco Ramírez, que dejara el puesto. El entrenador mexicano lo hizo pese a que un día antes del anuncio clasificó a su equipo a los octavos de final.

La presentación de Maradona será este lunes. La organización será auxiliada por miembros de la Federación Mexicana de Fútbol. A diferencia de los anuncios de otros clubes, los Dorados de Sinaloa han elegido un lujoso hotel de la ciudad para nombrarlo, de forma oficial, como su entrenador por los próximos 11 meses. Ese mismo día conocerá a sus futbolistas.

De Bernd Shuster, quien jugó con los Pumas en 1997, a Johan Cruyff como asesor en el Guadalajara en 2012, hasta Ronaldinho, el astro que empapó de samba al Querétaro en 2015, el fútbol mexicano ha tratado de dar algunos impulsos mediáticos a través de futbolistas en el ocaso de su carrera o de entrenadores. El turno será de Maradona.