Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

La trayectoria de Inglaterra en el Mundial ha despertado un himno inglés de la Eurocopa 1996 que reclama la "vuelta a casa" del fútbol. "It's coming home / It's coming home / It's coming / Football's coming home", reza el estribillo de la canción 'Three Lions' ('Tres Leones') compuesta por los cómicos David Baddiel y Frank Skinner para la Eurocopa de Inglaterra 1996 junto a la banda Lightning Seeds. Los dos cómicos, que por entonces tenían un programa satírico sobre fútbol en televisión llamado 'Fantasy Football League' en la BBC, idearon una letra que tiraba del pesimismo por un equipo inglés que añoraba -y sigue haciéndolo- el éxito del Mundial de 1966, con multitud de guiños a hitos de la selección inglesa. "Todo el mundo parece saber el resultado / Todos lo sabían antes / Lo sabían, están seguros de que Inglaterra la va a fastidiar", comienza la canción, que posteriormente va haciendo referencias a héroes del combinado inglés como Bobby Moore, Gary Lineker, Bobby Charlton o Nobby Stiles; y mezclan fragmentos de comentarios originales de periodistas televisivos ingleses. (EFE)