Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

El centrocampista de la selección española Andrés Iniesta ha asegurado, tras anunciar que este ha sido su último partido con el combinado nacional, que no se ha sentido señalado por ser suplente. "Señalado no. El entrenador es el que toma las decisiones, más allá de que uno las comparta o no. El entrenador mira lo mejor para el equipo y es una lástima no haber pasado la eliminatoria. En los penaltis es muy cruel", ha dicho. "Las críticas o no críticas es lo de menos. Hoy estamos jodidos porque no hemos sido capaces de dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado", explicó, sobre las dudas sobre su aportación a La Roja. El manchego se refirió al futuro de la selección. "Lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, que no es fácil. Es más complicado de lo que parece, la selección seguirá adelante porque jugadores de nivel tiene y eso es lo que debe de intentar", ha dicho (EP)