Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

Fernando Hierro, seleccionador español, confirmó en su ronda con las radios españolas que cubren a España en el Mundial 2018 que David de Gea seguirá defendiendo la portería como titular ante Rusia en octavos de final y no respondió a la crítica sobre su figura de Bernd Schuster. "El primer problema de España es que Hierro no es entrenador. No tiene experiencia para estas alturas", dijo Schuster en Onda Cero. El seleccionador español no ha querido aumentar el ruido con su respuesta: "No lo voy a entrar a valorar, respeto la opinión de todo el mundo, cada uno es consecuente con ella. Soy el seleccionador y me toca tomar decisiones, si Bernardo entiende eso, es su problema y no el mío. Allá cada uno con su mentalidad", respondió. (EFE)