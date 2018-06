Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

No me escapé del Corralito, como la mayoría de mis compatriotas de aquel tiempo, sino del veneno sufridor que para mí se llamó Racing Club de Avellaneda. La peor herencia familiar. 35 años sin ganar un solo campeonato. Esperé a verlo campeón en el 2001 y compré el billete de avión que me depositaría en Barajas, explicándoles a todos que me iba a ver mundo. Mentira, todo mentira, yo no quería penar más... Por Guillermo Roz