Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

El delantero argentino Maxi López ha considerado que "hay demasiada presión" sobre su compatriota Lionel Messi en la selección albiceleste, al comentar la derrota 0-3 sufrida el jueves contra Croacia en el Mundial de Rusia. "Creo que ahora Messi siente la presión de 40 millones de argentinos que esperan mucho de él", opinó López, exjugador del Barcelona, en un programa deportivo de la cadena italiana "Mediaset". El experto delantero consideró además que en Messi no cuenta con el apoyo suficiente del resto de la plantilla de Argentina. "No se pueden comparar Barcelona y la selección. La calidad que hay en el Barcelona no la hay en esta Argentina. En la selección tiene que hacerlo todo él y así es complicado", afirmó. (EFE) https://twitter.com/EFEdeportes/status/1010081459342925824