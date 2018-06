Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

La FIFPro, el sindicato mundial de jugadores, ha afirmado que "el fútbol no ha progresado suficientemente en la gestión de las conmociones cerebrales". Según el sindicato, el regreso del marroquí Noureddine Amrabat a los campos del Mundial de Rusia es precipitado. "Este es otro ejemplo alarmante de un jugador en peligro. Amrabat volvió a la acción demasiado pronto según las directivas médicas", ha explicado en un comunicado que recoge la AFP. El marroquí se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 76 el pasado viernes después de un choque con un oponente en la derrota 1-0 contra Irán. "Cuatro años después de la debacle de la última Copa del Mundo, donde muchos jugadores no han recibido la atención adecuada, el fútbol no ha progresado lo suficiente en la gestión de las conmociones cerebrales", ha declarado.