Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

Edgardo Bauza, exseleccionador de Argentina, dijo este lunes que "en los Mundiales no hay partidos fáciles" y que es "fundamental" que Argentina venza a Croacia este jueves para que la Albicelete no pase sobresaltos en su clasificación para los octavos de final de la Copa del Mundo. "Todos esperábamos que el partido con Islandia (1-1) se ganara, pero en los Mundiales no hay partidos fáciles porque llegan los mejores", sostuvo Bauza en rueda de prensa, tras iniciar la pretemporada con Rosario Central. (EFE)