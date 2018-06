Mundial de Fútbol en vivo: calendario, partidos y últimas noticias en directo

EL PAÍS

Rusia desconfía de Egipto, juegue o no Salah. El hombro de Mohamed Salah sigue concentrando la preocupación de Egipto, pero Rusia, su rival el martes en la segunda jornada del Grupo A, desconfía de todo el equipo de los 'Faraones', esté o no el astro del Liverpool sobre el terreno de juego. El seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, cambió la hora del entrenamiento del viernes para que sus hombres pudieran ver por televisión el duelo entre Uruguay y Egipto (victoria charrúa 1-0), las otras dos formaciones del grupo. La conclusión general fue clara para el siguiente duelo: los norteafricanos no son un adversario sencillo. "Parecen muy disciplinados, muy bien organizados. Parece que saben jugar en defensa. En estilo son muy similares a Arabia Saudí, pero mejor organizados", analizó el mediocampista Anton Miranchuk justo antes de volar a San Petersburgo, el escenario del partido del martes. (Afp)