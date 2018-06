Mundial de Fútbol en vivo, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, opinó que la crisis desatada en España tras la inesperada destitución de su técnico en vísperas de que ambas se enfrenten en su debut en el Mundial no debe afectar a un grupo con un estilo de juego tan arraigado. "Van a tener un gran entrenador con Fernando Hierro al cargo, no sé a quién van a alinear, pero seguramente van a tener un torneo extraordinario (...) Lo demás no importa, lo importante es el partido de mañana y España va a intentar ganar", afirmó el técnico desde Sochi, la ciudad del sur de Rusia donde el viernes comenzará el esperadísimo encuentro. "España tiene su estilo desde hace una década, no creo que haya ninguna sorpresa", añadió. (AFP)