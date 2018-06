Mil días después, Nadal pierde un set en París

Cuentan muchos de los que han vivido en París que el tiempo es uno de los secretos mejor guardados por los parisinos, vigilantes de la reputación de su ciudad. Al irresistible encanto de la urbe le acompaña una meteorología tan cambiante que traduce cada día en una jornada de incertidumbre. Y en el caso del tenis, de Roland Garros, el agua deja un año tras otro en paños menores al grande francés, el único Grand Slam que no cuenta con una pista cubierta. Esta edición la lluvia ha sido bastante respetuosa, cancelando unos pocos partidos los dos primeros días del torneo, pero este jueves volvió a hacer de las suyas e interrumpió el duelo de cuartos entre Rafael Nadal y Diego Schwartzman.

El cronómetro fijaba exactamente dos horas de juego y después de un par de parones la organización anunció la suspensión oficial, a eso de las ocho menos cuarto de la tarde. Cuando se ordenó el primero, a los 53 minutos, el bonaerense dominaba por 6-4 y 3-2. Sin embargo, en la reanudación el de Manacor le endosó un parcial de 3-0 e inclinó a su favor el segundo parcial, con 5-3 y 30-15, a dos puntos de igualar el marcador. Este jueves (12.00, Eurosport) se resolverá el partido, que hasta ser cancelado había dejado un dato significativo.

Hacía 1.099 días que Nadal no cedía un set en Roland Garros. El último había sido contra Novak Djokovic, en los cuartos de final de 2015. Desde entonces, una secuencia de 37 parciales consecutivos en París. El argentino Schwartzman le incomodó todo el rato, desde el principio. Le trastabilló desde la primera bola en juego porque hay pocos jugadores que sepan encontrarle las cosquillas como lo hace el número 12 del mundo, siempre guerrero y respondón, con un golpe mucho más dañino de lo que pueda hacer aparentar con su 1,70 de estatura.

Hasta que las nubes no intercedieron, Nadal no había desprendido buenas sensaciones y había cometido 23 errores no forzados. Luego se enderezó y el perjudicado fue él, porque había cogido ritmo y reaccionaba. Este año, el agua parece tener fijación con el mallorquín, ya que su primer compromiso, contra Simone Bolelli, también fue pospuesto del lunes 28 al día siguiente. Entonces el italiano disponía de un 3-0 a favor en el segundo set, tras haber perdido el primero, y terminó entregando esa manga por 6-3 y la última por 7-6.

Este jueves también se canceló el Cilic-Del Potro, con 6-6 y 1h 11m de cronómetro.