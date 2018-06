Muguruza descose a Sharapova de camino a semifinales

Detrás de los historiales, la mercadotecnia y los personajes, la pista es el único baremo fiable. No hay nombre ni estatus que valgan. Sobre el cemento, la hierba o la arcilla no hay trampa ni cartón. Solo tenis. Y en estas, el duelo que enfrentó a Garbiñe Muguruza y a Maria Sharapova ofreció un diagnóstico contundente: hoy día, la rusa está muy lejos de la jugadora que conquistó cinco grandes y también lo está de su contrincante. Sharapova ya no es aquella Sharapova, ni mucho menos, y Muguruza, aplicada, seria y centrada durante estas dos semanas en París, vuelve a ser la Muguruza que se crece cuando tiene un ochomil por delante. Atadas las semifinales (6-2 y 6-1, en 1h 10m), ahora el límite solo puede marcarlo ella misma, la tenista que cuanto mayor es el desafío mejor compite y más se entona.

Muy rápido se intuyó por dónde iban a ir los tiros, porque a la rusa se le atascó la palanca derecha y su progresión de las últimas fechas se cortó de cuajo. A sus 31 años y en una particular cruzada para reencontrarse consigo misma, quedan vestigios de la estrella, pero solo vestigios. Golpeó mal y eligió peor, y enfrente estaba una rival que salió con el cuchillo entre los dientes porque la ocasión era demasiado jugosa: después de haber derrotado a las hermanas Williams –en las finales de dos grandes escenarios, Roland Garros y Wimbledon–, podía añadir otra muesca histórica a su revólver si vencía a la siberiana. Batidas Serena y Venus, ahora también puede presumir de haber derribado a otro gran icono del tenis femenino.