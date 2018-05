La presión puede con el Girona

Se le ha hecho demasiado larga la temporada al Girona, equipo que ha agitado la Liga con su propuesta táctica de tres centrales y dos carrileros además de un juego eléctrico con Stuani (19 goles) como estilete. Recién ascendido, el objetivo pasaba por salvar el curso, por atornillarse en Primera. Una meta que logró con brillantez y un fútbol de quilates que le exigió afrontar cotas mayores, como pisar Europa. El sueño, sin embargo, se desvaneció definitivamente en Montilivi porque el Eibar, de idénticas aspiraciones y éxito, así lo quiso.

Decidió el Eibar correr hacia delante y no hacia atrás, y la apuesta le salió redonda porque con una presión escalonada y colocando a jugadores en las zonas intermedias de pase, maniató y desdibujó al rival, a su habitual juego arrollador que destila con contras y carreras por las bandas. No daba con la solución la zaga de Machín, incapaz de dar salida limpia al balón desde atrás, torpe para encontrar a compañeros entre líneas. Por lo que se expresó con pelotazos largos, con despejes que buscaban de forma infructuosa la testa de Stuani y la prolongación de Portu. Nada que inquietara al Eibar, que con su presión también lograba estirar las líneas rivales e impedía que la lucha de Stuani llevara premio porque las segundas jugadas siempre acababan en botas armeras. Solucionado el incordio de las contras y negado el pase sencillo que descontara líneas, el Eibar, un TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos explosivos) en toda regla, también encontró la rampa hacia el gol al galope.

3-4-2-1 Pablo Machín 13 Bounou 20 Cambio 78' Sale Lozano Muniesa 15 Juanpe 5 Alcalá 3 Mojica 16 Cambio 66' Sale Aleix García Serrano Tarjeta amarilla 42' Tarjeta amarilla Timor 11 1 goles 54' Gol Aday 6 Alex Granell 7 Stuani 9 Tarjeta amarilla 81' Tarjeta amarilla Portu 24 Borja García 13 Riesgo 15 José Ángel 12 Paulo Oliveira 22 Lombán 11 Rubén Peña 8 1 goles 88' Gol Inui 21 Cambio 29' Sale Iván Alejo Pedro León 3 Tarjeta amarilla 61' Tarjeta amarilla Diop 2 Cambio 85' Sale Escalante Tarjeta amarilla 74' Tarjeta amarilla Orellana 14 Tarjeta amarilla 57' Tarjeta amarilla Dani García 17 2 goles 8' Gol 37' Gol Tarjeta amarilla 69' Tarjeta amarilla Kike García 20 Cambio 29' Sale Iván Alejo 68' Sale Joan Jordán Tarjeta amarilla 65' Tarjeta amarilla Iván Alejo 4-2-3-1 José Luis Mendilibar

Rey de las jugadas de estrategia porque no son pocos los festejos que hace en esa suerte, el Girona entendió que una falta lateral era la mejor ocasión para poner en apuros a un contrincante que no daba señales de debilidad. La puso el educado pie de Granell pero el balón salió repelido por la defensa hasta que lo durmió Mojica cerca de la medular, de espaldas a la portería y sin una salida sencilla. Pero se empecinó en reconvertir el balón en otro ataque y se enredó de lo lindo porque le pegó torcido con la pierna mala (derecha) hacia atrás. Inui comandó el arrebato del Eibar y recuperó el esférico al tiempo que cuatro compañeros corrían con vehemencia para lanzar el contragolpe frente a dos desnortados zagueros. Balón para Dani García, que condujo con diligencia y tocó a la izquierda en el momento que Bono se metió en la trampa, vendido por salir de la portería. Kike García llegó a tiempo y remató a la red. Un mazazo para el conjunto catalán, que no estaba preparado para sufrir sino para gozar porque, suponía, el Eibar no se jugaba más que la honra tras salvar el curso con nota, por más que solo sumara un triunfo en los últimos nueve envites. Pero Mendilibar, que se las sabe todas, ya había alentado a los suyos a acabar entre los 10 primeros, un reto próximo y real que evitó la desconexión armera.

Reacio al abatimiento, el Girona estiró las líneas y encontró en Mojica la única alternativa para descuajaringar al Eibar, con sprints interminables hasta la línea de fondo y centros envenenados que bien pudieron definir Stuani y Granell, pero se pelearon con la puntería porque el primer balón no superó el cuerpo de Riesgo y el segundo se fue a las nubes. Y cuando salió la jugada, cuando Portu atacó desde el segundo palo a la pelota para enviarla a gol, el colegiado señaló con acierto el fuera de juego previo del mismo Mojica. Nada le salía a derechas al equipo de Machín y tampoco extrañó que en un saque de esquina lanzado por Unui –Pedro León se marchó lesionado- Kike García volviera a encontrar la portería, después de desquitarse la marca blanda de Muniesa. Dos tantos; una gran losa.

Desactivación definitiva

Pudo ser peor para el Girona y fabuloso para Kike García porque tras un centro lateral remató picado hasta que Bono puso la manopla para evitar el hat-trick. Pero ahí pareció acabarse el chollo porque al equipo de Machín le sobraba orgullo a la vez que al Eibar le faltaba el resuello de tanto presionar. Así que el Girona se cobró el balón y metros para arrinconar al rival, para hallar la recompensa al esfuerzo en un saque de esquina. Pase al borde del área, pantallas de los jugadores dentro del área para evitar que salieran a tapar y remate de Aday a gol.

Pero el Eibar, el TEDAX, desactivó de nuevo el ímpetu del rival y, aunque hubo de todo porque Iván Alejo se marchó al banquillo con un llanto desconsolado porque Mendilibar lo quitó del campo tras haber entrado como suplente, el Girona ya no pudo decir más sino aceptar el tercer tanto armero, una pillería de Inui –que sacó rápido una falta- rematada por Joan Jordán. También el cuarto, un disparo desde la frontal de Inui que tocó Bono y el poste antes de cruzar la línea de gol. Cinco puntos de los últimos 24 es una penalidad que le pasa factura al Girona y que le priva de Europa en su primer año en la categoría. Algo nunca visto; el homérico casi de una gesta.