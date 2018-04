Así se vive el partido en la red

Un partido se puede vivir en casa, acompañado por la familia. O en un bar, caña en mano, con los amigos. Algunos tienen la suerte de poder disfrutarlo en la grada. Quien más quien menos consigue engañar de vez en cuando a un colega para que le deje el abono. Aunque no estemos presentes, la tele o la radio consiguen a menudo hacernos sentir parte de la hinchada. Incluso estando solos. Animamos. Nos levantamos del asiento. Comentamos. Y muchos tuiteamos. Desde hace unos años en las redes sociales se disputa un partido paralelo. Un duelo entre aficiones lleno de pasión y humor. Todo gira en torno a las cuentas oficiales de los equipos. Y en esta competición el Real Madrid también es el más laureado.

Con casi 200 millones de seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram, el Madrid es el equipo con más hinchada virtual del mundo. En cualquier deporte y en las tres aplicaciones. Su marca también es la que más tirón tiene en Facebook de cualquier empresa, del ámbito que sea, en todo el planeta (solo superada por la cuenta de la propia red social y por delante, aunque por poco, de Coca-Cola). Consiguió rebasar los 100 millones de me gusta hace un año y lo hizo antes que nadie, después de una dura batalla contra el Barça, también eterno rival en el terreno digital. Sus fuerzas están más o menos igualadas, pero el club blanco ostenta el triplete de las redes sociales.

Para lograr imponerse a cuentas como las de la NBA, Adidas o Apple el Real Madrid ofrece todo tipo de contenido para sus aficionados. Buena parte es en vídeo. Desde una webserie a través de Facebook con ocho capítulos (de producción impecable) sobre el equipo, sus instalaciones, sus entrenamientos o su cantera hasta el golazo de uno de uno de sus jugadores de categorías inferiores desde el centro del campo. Triunfa todo lo que muestre momentos entre bastidores del equipo, incluso íntimos. La celebración de la victoria ante el PSG en los vestuarios del equipo parisino tiene más de ocho millones de visualizaciones en Facebook en apenas dos meses. El vídeo de Marcelo (si no fuese futbolista tendría futuro en la comedia) rapando a Casemiro tras ganar la duodécima Champions, 11 millones en el mismo intervalo. Pero es que las imágenes de cómo el equipo médico curaba una herida en la ceja de Cristiano durante el Real Madrid - Deportivo acumulan más de 14 millones en tres meses. Esa es otra de las claves del éxito: igual que sobre el césped, Cristiano es una estrella mundial superior en arrastre incluso al propio equipo merengue: más de 300 millones entre las tres principales redes.

La estrategia del equipo en este ámbito se adapta a las peculiaridades de cada red. En Twitter han abierto cuentas en cinco idiomas: castellano, inglés, francés, árabe y japonés. Es el entorno más inmediato, por ello es donde más contenido se publica y donde se ofrece, por ejemplo, la narración minuto a minuto de los partidos. En Facebook, el gran feudo madridista, suele haber más vídeos y más largos. En Instagram las publicaciones son más esporádicas para no saturar a los usuarios. Alrededor de estas cuentas se sitúa la comunidad madridista (y futbolera en general) que discute, anima, critica, ríe y con todo ello contribuye a la creación de todo el universo blanco en Internet. Los memes y los GIFs de fabricación casera, cuyo éxito es fruto de un ingenio inapelable, se multiplican cada minuto.

Humor y deportividad

Todos los equipos utilizan las técnicas narrativas nacidas en las redes para conectar con sus fans. Pero unos lo hacen con más gracia que otros. En este terreno el Leganés es uno de los equipos que mejor ha sabido aproximarse a su hinchada digital. Su gestión es competencia del equipo de prensa del club. “Somos tres personas para todo. Gestionamos los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram y tratamos las ideas que puedan funcionar en un chat, sin una organización concreta”, narra Dani Abando, jefe de prensa del Leganés desde 2008. Con ese plantel, sin un presupuesto propio para redes y con altas dosis de creatividad el club blanquiazul consigue llegar mucho más allá del sur de Madrid. “Tenemos un esquema básico de las cosas que queremos comunicar en el día a día: entrenamientos, ruedas de prensa, parte médico, narración del partido, porra… Todo siempre con humor, buen rollo y un lenguaje cercano como señas de identidad”, explica el responsable de comunicación, que habla exactamente en ese tono. Con los rasgos que cita se define también el gran éxito del Lega en redes: los carteles.

“Hacíamos carteles y los pegábamos en Leganés para animar sobre todo a los jóvenes a venir a Butarque”, recuerda Abando. Hace cuatro años, todavía en Segunda B, comenzaron a lanzarlos también a través de las cuentas oficiales, y el éxito desde entonces ha sido tal que ahora definen la personalidad del club: “Buscamos ideas graciosas para presentar cada enfrentamiento sin enfadar al rival, evitando pasar la línea del pique sano, que es como queremos que se nos vea”. Se han presentado como un fuerte de figuritas de vaqueros ante los indios del Atlético. Han transformado su estadio en una piscina para el submarino amarillo del Villarreal. Han presentado su propia “jornada de Champions” para enfrentarse al Real Madrid. “Las mejores ideas surgen cuando estamos juntos comiendo o tomando una caña. Si no hubiésemos quedado algún día seguro que muchas no habrían salido”.

La política de redes del Leganés es en buena parte responsable de su buena imagen entre las aficiones rivales, que alaban su deportividad. Y lo mejor para Dani Abando es “que ese espíritu logra trasladarse al campo”. Con el cartel del duelo contra el conjunto blanco lograron más de 7.000 me gusta en Twitter, una cifra que sería buena incluso para la cuenta madridista, con más de 30 millones de seguidores, pero que es colosal para el Leganés con 240.000. El club pepinero trata de mostrar su cercanía implicándose en la conversación de los seguidores. “Nos gusta la interacción con el aficionado, aunque es cierto que desde que estamos en Primera no lo hacemos tanto, tenemos más cuidado por la repercusión que puede tener. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, relata Abando, que se acuerda (con cariño) de los aficionados críticos y los trolls, los provocadores de la red: “En general se portan bien aunque nos vacilen. Hay muchos personajes. Por ejemplo PoloAbreTribuna, que se llama así por un cántico que le dedicaban a un presidente [Jesús Polo] cuando llovía. A veces es más ingenioso que nosotros”. No le falta razón.

Cuando el fútbol es lo de menos

La gracia de ser modesto Los equipos del fútbol profesional suelen tener bastante cautela con lo que publican sus cuentas oficiales. Pero a partir de Segunda B es otra cosa. Ahí es donde surge buena parte del humor y la autoparodia del fútbol modesto, que además encuentra en las redes un lugar donde darse a conocer que no suele encontrar en los medios. Y así se pueden encontrar cosas como que al Burgos le han robado la cuenta de Twitter y los piratas han anunciado el fichaje de Messi. Tanto el hackeo como la contratación (obviamente) eran falsos. Aquello logró más de 20.000 me gusta y que el Burgos fuese noticia internacional. El Almazán, conjunto soriano que milita en el Grupo VIII de Tercera, se hizo famoso después de que su community manager anunciase un gol de su propio equipo y reconociese no saber qué jugador lo había marcado. Pero si hay un campeón del humor entre los modestos es el FC Añover, de Añover del Tajo, Toledo. “Ayer empatamos a uno en nuestra visita a Santa Cruz. Un punto que nos mantiene entre el primer y último clasificado, a varios puntos del descenso y lejos del líder. Gol de uno del Añover. El próximo domingo visitamos a otro equipo diferente”. Y así con todos sus tuits, unos más publicables que otros.

Las redes no solo sirven para mostrar cercanía. También son una de las vías principales del club para comunicarse con la afición y los medios en ocasiones realmente importantes. La familia del Albacete Balompié vivió el pasado 31 de marzo un desgraciado suceso. El centrocampista asturiano Pelayo Novo, de 27 años, sufrió un aparatoso accidente y se precipitó por una ventana del hotel en el que se concentraba el equipo en Huesca. Fue operado por diferentes fracturas durante más de cinco horas y luego ingresó en la UCI, donde evoluciona favorablemente según el último parte médico. “En cuanto se supo comenzaron a surgir especulaciones malintencionadas. Decidimos emitir un comunicado que difundimos en Twitter y Facebook para evitar la rumorología. Solo en Twitter llegó a más de 250.000 personas, y evidentemente también a los medios”, detalla Jesús Hernández, director de comunicación del club. Las redes son el eje de la nueva imagen del Albacete, con nuevos propietarios desde el año pasado. Son el segundo equipo de la división de plata que más incrementó su número de seguidores en Twitter en 2017, con 50.000 fans más, solo por detrás de la SD Huesca.

El accidente de Pelayo ha puesto de manifiesto otro elemento que define al mundo del fútbol en las redes: la solidaridad. La etiqueta #FuerzaPelayo surgió espontáneamente, y el Albacete la ha adoptado como suya desde los primeros mensajes hasta hoy. “Equipos como Alcorcón, Córdoba, Oviedo, Sporting y gente de todo el fútbol español en general se sumaron al hashtag y tuvieron otras muestras de cariño con nosotros, lo que demuestra la unión y la deportividad que existe en La Liga”, asegura el responsable de comunicación del club blanquinegro. El mensaje de la cuenta oficial en el que agradecen los gestos recibidos ha llegado a las 160.000 impresiones. Es el último ejemplo de cómo las redes pueden contribuir a mejorar el clima entre aficiones, demostrar fraternidad entre equipos o incluso, altruismo.