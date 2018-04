El Atlético de los debates

Debates que van de lo simbólico e identitario a lo futbolístico presiden las últimas horas del Atlético de Madrid. El cambio de escudo se ha aupado sobre el de las críticas al juego del equipo y se ha apoderado del día a día del club y del vestuario. Hoy, con el Sporting de Portugal (21,05, beIN) como testigo, se medirá el alcance de la protesta iniciada por el Frente Atlético en el último partido liguero contra el nuevo emblema de la entidad. El equipo lisboeta también pasará revista al fútbol de un equipo y a un cuerpo técnico que tienen en la Liga Europa la gran esperanza de acabar con la sequía de cuatro años sin levantar un título.

El grito de “el escudo no se toca” tronó el pasado domingo desde el fondo sur del Metropolitano. Cientos de banderas con la heráldica anterior acompañaron los cánticos, que en su mayoría no fueron seguidos por el resto de la hinchada rojiblanca. Sin embargo, las palabras de Gabi al término del partido amplificaron el alcance de la protesta de los ultras rojiblancos. “Cuando a la gente le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada. Al aficionado hay que apoyarle, escucharle y ayudarle. Siempre ha habido una unión; creo que se puede llegar a un entendimiento para estar todos felices en el club de nuestra vida”, advirtió Gabi. El discurso del capitán abrió más la espita de la polémica. Su frase sorprendió por ser un personaje tan simbólico y por haber sido uno de los defensores del cambio, a través de un vídeo institucional, cuando el nuevo emblema fue presentado en diciembre de 2016.

El nombre de Gabi fue coreado ayer por una decena de miembros del Frente Atlético que desplegaron tras las vallas del campo de entrenamiento una pancarta en la que se podía leer: “Vivo por tu escudo. Es un sentimiento”.

Desde el club, preocupado por la división que puede generar el cisma, se interpreta que la intervención de Gabi no atacó al renovado escudo y se asegura compartir la idea de que a la afición hay que escucharla y respetarla. También se defiende desde la entidad que se ha respetado la historia del club con el nuevo diseño y que se consultó a personajes significativos que van desde exjugadores y cuerpo técnico a futbolistas de la plantilla actual. En los despachos se argumenta que la aceptación del escudo también ha sido grande y se apoyan en las cifras de ventas de las camisetas con el nuevo logo impreso en ellas. Se defiende que la actual es la zamarra más vendida de la historial del club y que las ventas se han incrementado un 30%. Bernardo Salazar, uno de los historiadores más reputados del Atlético, es contrario al nuevo escudo: “El anterior respeta más la heráldica. Para mí la única solución es recuperarlo”.

“Todas las opiniones de los aficionados del Atlético son respetables, cada uno tendrá su pensamiento, pero nosotros debemos no desenfocarnos en terminar bien la temporada”, desliza Godín, otro de los capitanes del equipo que ayer fue preguntado por el peliagudo asunto y lanzó el guante de la unidad. La cuestión del escudo también llegó al turno de preguntas a Simeone. El entrenador también apuntó al respeto de las opiniones. “Godín estuvo muy claro en cuanto a la opinión que tiene todo hincha, que obviamente es dispar. Cada uno puede pensar lo que crea según su opinión. Yo me centro en el momento del equipo, tenemos la posibilidad de llegar a una semifinal, otra más consecutiva y eso es lo que nos va a terminar uniendo durante el partido a todos”. Simeone reforzó en su pronunciación el “todos”, subrayando la idea de unión en un momento inicial de división.