Valverde: “El que gane dará un salto importante en la Liga”

Para Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, el partido de este domingo contra el Atlético en el Camp Nou (16.15, beIN LaLiga) es un sí, pero no. Un partido que vive y prepara como si fuera una final ­–“Nos lo tomamos como si fuera el último partido, porque es la forma de ganarles”, dice–, pero que, al mismo tiempo, no decidirá el campeonato en la 27ª jornada. O eso cree. “Es un partido importante de la Liga, pero va a quedar mucho después. Son importantes los puntos por lo que significan, y porque si ganan ellos nos recortarían la diferencia y si ganamos nosotros la ampliaríamos”. Y lo son, especialmente ahora, después de que en las últimas jornadas el Barcelona (con cuatro empates en ocho partidos durante el mes de febrero) haya visto reducida su ventaja al frente de la clasificación de 11 a solo 5 puntos. “El otro día perdimos dos puntos y ahora los puntos valen más y son más decisivos. En los partidos ya no se suma, sino que se resta”, asumía. Piensa en que esos cinco se conviertan en ocho, pero sabe que su rival aspira a quedarse a solo dos puntitos. “El que gané dará un salto importante. Queremos ser nosotros los que ganemos, que el premio es muy jugoso, pero para eso habrá que poner toda la carne en el asador”.

Valverde, que confesó tener ya decidido el once que presentará para enfrentarse a los de Simeone y que concedió que podría jugar Paulinho para acompañar a Messi y a Suárez en ataque, tiene también muy claro cómo le jugará el Atlético, capaz de sorprender en ataque por su gran capacidad en defensa. “Suele alternar durante los partidos con la defensa más o menos adelantada. Y supongo que será lo mismo esta vez. Espero a un Atlético que nos apriete, que no salga desde el principio a esperarnos y que nos haga sufrir. Aunque es un equipo que si te hace un gol se refugia atrás, porque tiene una contra muy buena”.

Además, sabe el técnico que su rival llega en un excelente momento de forma. Y animado por sus últimos resultados, especialmente por las goleadas ante el Sevilla (2-5) y el Leganés (4-0) y por la exhibición de Griezmann (siete goles en esos dos partidos): “Han cosechado resultados apabullantes en los últimos partidos. Han hecho nueve goles en dos partidos cuando son un equipo que rentabiliza muchísimo los goles que hace”.

No le preocupa al entrenador azulgrana, sin embargo, la dureza de su juego o el carácter que imprime Simeone a los suyos. Se dice convencido de la capacidad de competir de los suyos, entre quienes espera al mejor Messi, por mucho que no descansara en Las Palmas. “Tengo la seguridad de que en los partidos de este año que han sido fuertes, disputados, esos en los que nos jugábamos cosas y se exigía de nosotros una buena puesta en escena, lo hemos hecho. En el campo del Atlético hicimos un gran partido, contra la Juve en casa, cuando todo el mudo estaba temblando, también; hemos ido a Stamford Bridge y hemos competido a un gran nivel, y también en el Bernabéu”, cerró.