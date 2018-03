Simeone: “Valverde ha demostrado que el Barcelona también puede jugar 4-4-2”

Eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa, para el Atlético la cita en el Camp Nou es su gran final de la temporada. Detalles como que ante los aguaceros caídos, Oblak no se ejercitara el viernes en el campo de hierba artificial o que el equipo trabajara en la víspera del partido solo en el gimnasio hablan de ello. Una victoria rojiblanca redoblaría la presión sobre el Barça, acechado a solo dos puntos, pero el empate tampoco sería un mal resultado, aunque Simeone no lo anuncie. “Más allá de estar fuera de la Champions y de la Copa, queremos ser un equipo competitivo como lo hemos sido siempre. El objetivo es llegar a las últimas cinco jornadas con opciones y así no tendremos posibilidades”, desliza el técnico del Atlético, que añade. “El otro día me explique mal, yo digo que es imposible ganar la Liga debido a los números, en 14 años solo el Villarreal ha podido ser segundo, siempre ha ganado el Madrid y al Barcelona, nosotros hemos hecho que no sea imposible porque la hemos ganado, pero está claro que es muy difícil”.

El duelo apunta a los grandes personajes y sobre ellos se expresó Simeone. “Ellos tienen un futbolista como Messi que está en un momento extraordinario, no hay estrategia con la que se le pueda controlar porque es algo natural en él, pero el partido reúne distintas situaciones y hay que jugarlas”. Sobre, Griezmann apuntó que “está en un gran momento y obviamente el equipo le acompaña para que pueda tener el presente que está teniendo. Siempre he dicho, es un futbolista extraordinario cuando está en su nivel, como ahora, es delos mejores y está claro que su presente le posiciona cerca de Messi y Cristiano. Todo dependerá de lo que él quiera, desde su llegada, tras los primeros cuatro meses que le costó adaptarse aún lugar más centrado y a un juego más libre por dentro, y salvo este inicio de temporada, ha sido muy regular. Los jugadores como Messi y Ronaldo son los que son por su continuidad, no se aburren de hacer goles y ganar títulos y ese es el objetivo de los que vienen empujando”.

La aportación de Diego Costa al equipo, también fue resaltada por el entrenador del Atlético: “Diego Costa nos da todo lo que esperábamos de él y por lo que hemos insistido en que regrese, alegría, ambición, trabajo, y la potencia ofensiva que nos genera”.

Sobre el Barcelona, Simeone puso énfasis en el dogma del 4-3-3 que según él ha superado Valverde. “Ha demostrado que el Barcelona también puede jugar 4-3-3”.