Los ajustes tácticos y físicos de Zidane

“Ha sido una semana perfecta”, exclamó ayer Zinedine Zidane, que, por primera vez en lo que va de temporada, ha trabajado con los suyos sin partidos entre semana de por medio. Es lo que tiene haber caído en los cuartos de Copa. El técnico francés, que este sábado se mide al Levante (20.45, beIN LaLiga) y recibe al PSG dentro de 11 días, ha diseñado junto a sus ayudantes un plan de trabajo físico que incluye también aspectos tácticos que habían quedado apilados en el cajón de los asuntos pendientes. Quiere el técnico francés que en las próximas semanas se vea a un Madrid más fuerte, más rápido y con una presión más alta.

Quiere corregir los fallos que le han castigado a lo largo de la temporada. Quiere recuperar esa presión más alta, mejorar la intensidad cuando se pierde el balón y, sobre todo, quiere recuperar la circulación rápida de la pelota, una de las señas de su Madrid de la temporada pasada. Algo que se ha visto solo en algunos partidos en lo que va de campaña.

A las órdenes de Antonio Pintus, el preparador físico del equipo blanco, los jugadores han aumentado esta semana las cargas de trabajo: en velocidad, fuerza y resistencia. Ha habido entrenamientos, como contó ayer Zidane en Valdebebas, más largos que de costumbre precisamente para eso. La hoja de ruta seguirá también la semana que viene.

“Cuando tienes semanas así de largas es el momento para echar gasolina. Cuando llegué en enero de 2016 pasó un poco lo mismo [el Madrid estaba fuera de la Copa por alineación indebida de Cheryshev], tuvimos tres semanas sin partidos entremedias para trabajar y lo hicimos muy bien. Desde entonces físicamente mejoramos mucho. Así que cuando tienes momentos para trabajar hay que meter un poco más de carga”, explicó ayer. Lo de que fue una semana perfecta lo dijo por eso. “Ha habido tiempo para trabajar, pensar y estar en casa con las familias y eso viene bien”, añadió.

Zidane asegura que este plan de trabajo específico no tiene que ver sólo con la eliminatoria de Champions contra el PSG, el único título por el que sigue luchando el Madrid. Para el técnico, la puesta a punto perfecta la da la regularidad y los resultados en Liga. Conseguir enlazar 3 o 4 buenos partidos seguidos. “Para mí la Liga no está sentenciada”, repitió ayer, aunque el Madrid está a 19 puntos del Barcelona con un partido menos. Así como en el vestuario no había argumentos para sostener la eliminación en la Copa contra el Leganés, la plantilla sí es consciente de que el PSG es un equipo más que capacitado para dejarlos fuera de los cuartos de Champions. Competición que el Madrid ha ganado tres veces en los últimos cuatro años. Competición que motiva especialmente al conjunto blanco y más cuando está contra las cuerdas.

El objetivo, según reconocen desde dentro, sigue siendo asegurar el puesto que da acceso a la próxima Liga de Campeones. No volver a pifiarla en casa [donde este año se han dejado 13 puntos y han sufrido contra rivales como Fuenlabrada y Numancia, además de caer en Copa con un 0-1 en la ida], ganar hoy contra el Levante, no sufrir en los campos de los dos equipos de Sevilla, en el del Villarreal...

Espaldarazo valioso

Pero, eso sí, aseguran desde Valdebebas que el hecho de que Zidane se haya empeñado en mantener a los mismos jugadores, en no aceptar fichajes en el mercado de invierno [Kepa y un nueve] y en oponerse a salidas [el Betis pidió sin éxito la cesión de Llorente] para el vestuario ha sido un espaldarazo muy valioso en lo personal. Y quieren devolverle al técnico esa confianza. Sin conjuras, ni proclamas. Simplemente, dicen, como obligación.

“La gente puede pensar que no he querido fichajes para no tener problemas, pero no es así. Estamos aquí juntos, en los momentos complicados siempre he notado a los jugadores concentrados y metidos, incluso cuando hemos tenido dificultades. Yo no he querido a nadie porque confío ciegamente en esta plantilla. Lo noto, lo vivo. Y mi plantilla me devuelve eso en el trabajo, en el querer luchar y en pensar que esto no está terminado… pues allí están”, aseguró ayer el técnico francés.