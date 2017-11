Márquez ante Dovizioso: uno no quiere fallar, el otro busca el fallo

Con su talento natural, el que aplica al uso de la maneta del gas o del freno trasero, y con esa capacidad de discernir cómo y cuándo atacar, acompañado, claro, de esa elasticidad gatuna que le ha permitido llegar hasta aquí ileso después de 27 caídas, Marc Márquez, 24 años, busca hoy en Valencia (14.00, Movistar MotoGP) su sexto título mundial y un nuevo récord de precocidad.

Le hace falta poco para ganar su cuarto Mundial de MotoGP en cinco años en la categoría. Depende de sí mismo. Y le basta con acabar 11º. Da igual si gana su rival por el título, Andrea Dovizioso. Y aunque, en cualquier caso, lo más importante es terminar la carrera, el piloto de Honda, seis victorias este curso, las mismas que el italiano, no renuncia al triunfo. No de antemano.

Desde el jueves ha estado repitiendo que pensaba ser el mismo de siempre, por aquello de no romper la armonía del fin de semana y conservar la calma. Para no bajar la guardia, ya que el objetivo, terminar 11º, parece poca cosa para él, un tipo que, salvo las tres veces que sumó un cero este curso (dos caídas y un fallo de motor), cuenta un sexto puesto como peor resultado.

Lo de ser fiel a su estilo lo ha demostrado durante todo el fin de semana. Incluidas dos caídas más que añadir a la larga lista de este 2017, una el viernes, otra ayer, en plena clasificación. En ambas ocasiones quiso más y se fue al suelo.

“No me puedo relajar. Tenemos que seguir con la misma intensidad. Lo avisé el jueves y lo estoy haciendo. Hasta la sesión matinal de este domingo. Después, tendremos que valorar. En carrera, soy consciente de que en las primeras vueltas iré un poco más tenso de lo normal, por aquello de que me estoy jugando el título, luego intentaré coger el ritmo que he llevado en entrenamientos, y a partir de ahí intentar encontrarme cómodo con la moto”, decía.

No renuncia a ganar. Todo dependerá del tipo de carrera que tenga ante sus ojos y de las posibilidades de su rival, al que solo le vale la victoria y un error de Márquez.

“Si Dovizioso no está delante y está sufriendo un poco más, si hay más pilotos delante, al final yo tengo que hacer mi carrera. Hoy por hoy, estoy listo para luchar por la victoria, pero tampoco pretendo coger los mismos riesgos que en los entrenamientos”, explicaba ayer, a pocas horas de la carrera definitiva de este 2017.

El primer título que ganó Márquez, en 2013, vino precedido de una última carrera guiada por la estrategia que marcó el box de Yamaha. Jorge Lorenzo, el otro de los aspirantes, quiso retar al debutante, el líder, por delante en la clasificación. Al mallorquín solo le valía, como ocurre ahora con Dovizioso, el fallo del de Honda. Se adjudicó la pole. Y salió lanzado a por la primera posición en carrera. Logró ralentizar considerablemente el ritmo para propiciar que otros entraran en la batalla, para que Márquez se pusiera nervioso. Pero nada de eso ocurrió. Tres títulos mundiales después, el de Cervera no espera que la situación se repita. Dovizioso sale desde la tercera fila y él desde la pole.

Pero Lorenzo es cuarto, sigue teniendo la misma explosividad en las salidas, y un buen entendimiento con el trazado valenciano. Ducati ha trabajado de forma coordinada con él y con su piloto de pruebas, Michelle Pirro, invitado a correr este gran premio, para que la estrategia de equipo esté bien clara en caso de que Dovizioso tenga alguna posibilidad de ponerse la corona. Ayer, Pirro y Lorenzo rodaron juntos en el tercer libre y también durante la clasificación, de modo que el italiano saldrá sexto. Ambos tratarán de abrirle pasillo a Dovi y entorpecer la carrera de Márquez, tarea harto complicada. Pero nada es imposible.