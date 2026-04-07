Los Oscar anuncian las fechas para sus galas 99ª y 100ª, en marzo de 2027 y 2028

La ceremonia de 2027 será el 14 de marzo, y las nominaciones el 21 de febrero. La celebración del centenario tendrá lugar el 5 de marzo de 2028

Apenas tres semanas después de la celebración de la gala número 98 de los premios Oscar, el pasado 15 de marzo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas —así como la cadena ABC, que los retransmite— han anunciado cuando tendrán lugar sus próximos premios. No solo los siguientes, los 99º, sino también los redondos, los que celebrarán su centenario. La 99ª gala será el domingo 14 de marzo de 2027, mientras que la número 100 se celebrará el 5 de marzo de 2028, también domingo. Ambas tendrán lugar a las cuatro de la tarde, hora del Pacífico (tres horas más en el este del país). Sin embargo, por el momento no hay presentador, para ninguna de las dos.

El año pasado, la Academia se dio todavía más prisa para dar la fecha siguiente. Los Oscar se celebraron el 2 de marzo de 2025 y el 17 de ese mismo mes se anunció que, para 2026, serían el 15 de marzo. Pero ahí, también, dieron a conocer que Conan O’Brien repetiría como presentador. Este año, sin embargo, nada se sabe al respecto.

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Con este doble anuncio, la Academia deja ver que su 100ª gala de los premios Oscar tendrá una especial relevancia, que ya empiezan a preparar. Además, tanto la 99ª como la 100ª supondrán el fin de una era. Para empezar, porque serán las últimas que se retransmitan a través de la cadena ABC. En el año 2029, será YouTube la dueña de los derechos de emisión, al menos, hasta 2033. Eso implicará que la plataforma, propiedad de Google, los emitirá en el mundo entero y de manera gratuita. Por tanto, ABC y su matriz, Disney, que llevan emitiéndolos desde 1976, los perderán, así como los espectadores de la televisión convencional.

Jessie Buckley recoge su Oscar a mejor actriz protagonista por 'Hamnet', en los 98º Oscar, el 15 de marzo de 2026. Chris Pizzello (Chris Pizzello/Invision/AP)

Desde 2029, y como se anunció en un acuerdo a mediados del pasado diciembre, YouTube emitirá no solo la gala y en todo el mundo —algo que facilita los acuerdos publicitarios y las licencias de emisión, que hasta ahora se especifican país por país—, sino también las nominaciones, la famosa alfombra roja, y otros eventos relacionados que hasta ahora no se veían, como los premios técnicos, el popular almuerzo de los nominados y la gala de premios del Gobernador, los Oscar de honor. También Google y YouTube apoyarán y subvencionarán el Museo de la Academia de Los Ángeles.

Pero además, en 2029 los Oscar se marcharán de Hollywood. El barrio del cine por excelencia dirá adiós a los galardones para los que, de hecho, construyó especfícamente el teatro Dolby en su Paseo de la Fama. Ese mismo año, pasarán a celebrarse en el downtown angelino, su centro administrativo y de negocios, en un teatro llamado Peacock o L.A. Live. De nuevo, se debe a un poderoso acuerdo económico, con un nuevo socio comercial llamado AEG, una gran empresa de entretenimiento y eventos de la ciudad que precisamente gestiona dicho teatro. Allí también tendrá lugar la alfombra roja y eventos paralelos.

Pero antes, quedan todavía dos citas en Hollywood y por la tele convencional, que serán los dos próximos meses de marzo. La fecha de los Oscar marca el calendario cinematográfico de la ciudad —y, prácticamente, del mundo— donde el resto de festivales y premios se organizan a su son. Los premios de la Academia son siempre los últimos de la temporada de premios, mientras que los Globos de Oro (y, este año, también los Critics Choice) suelen ser los primeros. Teniendo esas fechas en cuenta, las agendas de actores y directores, y de buena parte de la ciudad, se mueve al son de estrenos y promociones de películas durante esos meses.

Además de las fechas de los premios, la Academia ha detallado el calendario exacto de votaciones y envíos para las películas de la próxima temporada (no de los premios número 100). Entre las fechas más importantes, se sabe que para los premios de 2027 se anunciará la lista de prenominados, o short list (donde se saben algunas categorías que pasan un primer corte, como las películas extranjeras) el 15 de diciembre. Las nominaciones se podrán conocer el 21 de enero de 2027, mientras que el almuerzo de nominados será el 16 de febrero.