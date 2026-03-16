Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump en los Oscar: “¿Se va a enfadar porque su esposa no fue nominada?”

El presentador de televisión Jimmy Kimmel, que ya había presentado los Premios Óscar anteriormente, elogió este domingo en la ceremonia el valor de los cineastas de documentales. En su presentación para entregar la estatuilla al mejor cortometraje documental y al mejor largometraje documental señaló que en algunos países no creen en la libertad de expresión. Dejó claro que no podía decir cuáles, y bromeó sobre ello: “En eventos como este se habla mucho del valor, pero contar historias por las que pueden matarte es lo que de verdad tiene valor. Como sabéis, hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión... digamos que Corea del Norte y la CBS”.

En su intervención también se burló del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin nombrarlo directamente: “Oh, ¿se va a enfadar porque su esposa no fue nominada para esto?“. El documental de la primera dama al que hizo referencia no se estrenó hasta enero de 2026, por lo que no cumplía con los requisitos para optar a los premios. Se trata de Melania y muestra los 20 días previos a la segunda investidura de Trump. Amazon MGM compró este documental por 40 millones de dólares e invirtió otros 35 millones en su lanzamiento, lo que lo convierte en el más caro de la historia. El filme ha sido realizado por la productora creada por Melania Trump y bautizada como MUSE, el sobrenombre en clave por el que la identifica el servicio secreto.

Cabe recordar que Kimmel ya fue epicentro de la conversación el año pasado después de que su programa fuera suspendido por la administración Trump en septiembre durante una semana. El presentador, que empezó su carrera en la radio y arrancó Jimmy Kimmel Live! en 2003, siempre ha sido crítico con los republicanos en sus dos etapas de gobierno

Los dos premios que entregó el humorista en la gala fueron a parar a Todas las habitaciones vacías, de Joshua y Conall Jones, y a Mr. Nobody contra Putin, de Pavel Talankin. Consulta la lista con todos los ganadores de los Oscar 2026 en este enlace y descubre dónde ver todos los proyectos premiados, aquí.