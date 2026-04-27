Maialen Beloki será la nueva directora del festival de cine de San Sebastián

Maialen Beloki (Donostia, 1983) ha sido designada como nueva directora del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cargo que asumirá a partir de enero de 2027. La decisión ha sido tomada por unanimidad por el Consejo de Administración del certamen, integrado por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura. Su nombramiento se produce tras un proceso de selección abierto mediante concurso público, convocado el pasado 4 de marzo, con el objetivo de encontrar a la persona que sustituya a José Luis Rebordinos, quien dejará el cargo el 31 de diciembre de 2026 después de más de una década al frente del festival.

La elección se formalizó en una reunión extraordinaria celebrada este lunes por la tarde en San Sebastián. Beloki, que desde 2016 ocupa el puesto de subdirectora del festival, ha desempeñado un papel relevante en la transformación y crecimiento del certamen en los últimos años. Su trabajo ha contribuido tanto a reforzar la proyección internacional del evento como a ampliar su actividad más allá de las fechas habituales de celebración. Uno de los pilares de esta evolución ha sido el impulso del modelo Z365, una estrategia que concibe el festival como una iniciativa activa viva durante todo el año. Este enfoque se centra en el desarrollo de nuevos talentos, la formación en el ámbito cinematográfico y la generación de espacios de reflexión en torno al cine en la ciudad.

En cuanto a su formación académica, Beloki es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y doctora en Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Su trayectoria profesional combina la gestión cultural con la docencia y la investigación.

Además, forma parte de la Dirección Académica de Elías Querejeta Zine Eskola, donde también ejerce como profesora, y ha colaborado como docente en Mondragon Unibertsitatea. A lo largo de su carrera, ha participado en proyectos de relevancia como la Capital Europea de la Cultura Donostia/San Sebastián 2016 y ha desarrollado una destacada actividad como conferenciante y autora en el ámbito cinematográfico. Asimismo, ha colaborado con diversas iniciativas de apoyo al sector audiovisual, trabajando junto a instituciones como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Según el propio festival, su nombramiento refuerza la apuesta por un perfil que combina experiencia, visión estratégica y un firme compromiso con el desarrollo cultural.