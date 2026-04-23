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Cine
Obituarios

Muere Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a los 56 años

El funcionario de la Administración del Estado era máximo responsable del cine español en el Ministerio de Cultura, cargo que ha desempeñado hasta su fallecimiento

El director del ICAA, Ignasi Camós, en marzo de 2025.Mariscal (EFE)
El País
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Madrid -
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Ignasi Camós Victoria, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha muerto a los 56 años este jueves, según ha anunciado el Ministerio de Cultura. Integrante del Gabinete del Ministro de Cultura desde 2021 como asesor parlamentario, Camós fue nombrado director del ICAA en junio de 2023, tras la dimisión de Beatriz Navas, cargo que ha desempeñado hasta su fallecimiento.

Doctor en Derecho, Camós desempeñó su labor como asesor parlamentario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020-2021) y en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración (2018-2019). Previamente, fue consejero técnico en el Ministerio de Educación, en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas y ocupó diversos cargos en la Generalitat de Catalunya. Además, fue profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Girona y funcionario de la Administración General del Estado.

El Ministerio de Cultura agradeció, en un comunicado, “la gran labor y compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto a su vocación de servicio público, dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó”.

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