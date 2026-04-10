‘Outcome’: a Jonah Hill no le sale su comedia negra sobre la fama con Keanu Reeves

En su sorprendente debut como director con En los 90 (2019), el actor Jonah Hill lograba mirar a su ciudad, Los Ángeles, desde el melancólico patinete de un crío que aprendía a crecer entre los códigos de amistad de aquella década. El tono y la autenticidad de la película tenían algo de Sofia Coppola y a la vez chocaban con la imagen histriónica de su director, conocido por la maravillosa comedia que lo descubrió junto a Michael Cera, Supersalidos (2007), y siete años después por otro hito generacional a la sombra de Leonardo DiCaprio, El lobo de Wall Street.

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Después de un documental (Stutz) sobre su terapeuta y a la espera del estreno de la comedia Cut Off, dirigida por él e interpretada junto a Kristen Wiig, Hill estrena en Apple TV Outcome, una comedia negra en torno a la fama en el Hollywood de la era de las Kardashian. Es innegable que se trata de alguien que lleva en los genes (su madre pertenece al mundo de la moda y su padre al del rock’n’roll, puro Los Ángeles) el conocimiento profundo de una ciudad fascinante que vive del revés desde la irrupción de las redes sociales y su amenaza a la privacidad perpetua.

Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer, en 'Outcome'.

Por todo esto, Outcome tiene algunas ideas interesantes, a veces un humor ácido e irreverente e incluso algún gran momento de la mano de Martin Scorsese (fuente de alegrías con su entusiasmo octogenario). Pero la película no le sale bien a Hill. Un hierático Keanu Reeves interpreta a una estrella del cine con pasado de yonqui, que irrumpió en el mundo del espectáculo con seis años, fue actor de películas teen en los ochenta y, después de ganar dos premios Oscar, a sus 56 años, solo es un paranoico de manual al que le acaba ocurriendo lo que tanto teme: la amenaza de un vídeo viral que comprometa su carrera.

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Hill se reserva para sí mismo, y sin mucho autocontrol, el papel del abogado de la estrella, un especialista en las crisis de imagen de un Hollywood grotesco y ridículo. Mientras el personaje de Reeves —que guarda similitudes con las dudas existenciales del reciente y menos vulgar Jay Kelly, de George Clooney— se consuela con el afecto de sus dos mejores amigos (Cameron Diaz y Matt Bomer), conocemos su vida por medio de su expiación del pasado. En ese peregrinaje está lo mejor de la película: su madre, su antiguo manager, una ex… Pero Outcome pretende más, y la metralla de chistes —de una pegatina en un coche que dice: “Honk is if you can separate the art from the artist” (“Pita si sabes separar al artista de su arte”) a todo tipo de guiños alrededor de la cultura de la cancelación— se queda en una astracanada artificiosa y chillona.