Las películas de Almodóvar, Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro de Cannes

España ha logrado, por primera vez, concursar con tres películas en la sección Competición del festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. Esta mañana, en rueda de prensa, el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, y su presidenta, Iris Knobloch, han anunciado que Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y La bola negra, de los Javis, lucharán por la Palma de oro de Cannes.

España nunca había logrado tener tres películas en el concurso principal, algo que sí disfrutan habitualmente las cinematografías francesa —están en su casa— y estadounidense. Además, Italia ha tenido tres películas en la Competición en dos ocasiones en la última década. En la pasada edición, la cinematografía española ya apareció bien representada con Sirât, de Oliver Laxe (que acabaría ganando el Premio del Jurado), y Romería, de Carla Simón.

Amarga Navidad ya se ha estrenado en España antes de su proyección en Cannes. El filme es la obra más íntima de Almodóvar: un relato sobre el duelo y la depresión en el que el cineasta se pregunta hasta qué punto un creador puede inspirarse en las vidas ajenas. En El País Semanal, Almodóvar contaba: “Soy una persona pudorosa, pero he ido perdiendo el pudor en mis últimas películas. No he querido que se supiera absolutamente nada de nadie que haya formado parte de mi vida, ni de los hombres ni de las mujeres. He mantenido siempre esas puertas cerradas. En los últimos años, eso ha cambiado un poco”. Y sobre su Amarga Navidad, que entraba en la autoficción, apuntaba: “Es una película que claramente me refleja. Hay mucha ficción, pero ningún invento. Estoy absolutamente presente y totalmente ficcionado. En realidad, si hiciera una película hablando de mí, sería muy aburrida. La ficción es necesaria siempre”. En el reparto del drama están Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez y Milena Smit. Amarga Navidad supone la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes.

Rodrigo Sorogoyen dirige a Javier Bardem y Victoria Luengo en el rodaje de 'El ser querido'. Manolo Pavón

La anterior película de Rodrigo Sorogoyen, As bestas, ya se presentó en el certamen francés, en concreto en la sección Cannes Premiere. Después fue un éxito en el estreno galo y hasta ganó el César a mejor película extranjera. Ahora, con El ser querido, entra en la Competición. El drama describe el reencuentro entre un aclamado director de cine (Javier Bardem) y su hija (Victoria Luengo), una actriz sin éxito, para rodar juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. El guion está coescrito, como habitualmente en la carrera del cineasta, por Sorogoyen e Isabel Peña.

El ser querido arranca con la conversación de 18 minutos en un restaurante entre ambos protagonistas, que llevan 13 años sin verse: él ya ha alcanzado la gloria, ella malvive trabajando en un bar. El cineasta al que encarna Bardem ha vuelto de Nueva York para rodar una película sobre el Sáhara en los años treinta del pasado siglo y quiere que ella interprete el papel principal. Victoria Luengo se convierte, así, en la segunda intérprete española en competir en Cannes en un mismo año con dos filmes, tras Marisa Paredes en 1999, que estuvo con Todo sobre mi madre y El coronel no tiene quien le escriba.

Rodaje de 'La bola negra'.

Los Javis han llegado a tiempo con La bola negra, la última de las tres películas españolas en rodarse. El proyecto se presentó en la pasada edición de Cannes, y allí explicaron que, además de centrarse en la vida y la obra de Federico García Lorca, hablarían sobre la homosexualidad en España. El protagonista es el músico, que debuta en la interpretación, Guitarricadelafuente. Junto a él, Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau (Querer), Carlos González (Mariliendre), Lola Dueñas (Veneno y La Mesías). “Hemos escrito el papel a medida de Penélope, y estamos muy emocionados”, decía Javier Ambrossi hace un año en la presentación del proyecto en Cannes. La bola negra se desarrolla en tres épocas de España, 1933, 1937 y 2017, y la trama está conectada con el drama homónimo que nunca acabó Federico García Lorca, que iba a tener su primer personaje gay. “La película cuenta cómo ser hombre gay en distintas épocas. Además de lo poco que se sabe de La bola negra nos hemos inspirado en la obra de teatro La piedra oscura, de Alberto Conejero, en la que ya se hablaba de este manuscrito de Lorca”, aseguraba Javier Calvo.

En la rueda de prensa, Frémaux ha destacado la aparición “brillante” de Cruz pese a su papel pequeño en el filme. Al acabar de leer el tercer título, el delegado general también alabó el gran estado actual del cine español. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado tras la lectura: “Felicito de todo corazón a Almodóvar, Sorogoyen y a los Javis. Les deseo muchísima suerte y quiero decirles que es un orgullo como ministro de Cultura ver hasta qué punto nuestro cine está en un nivel extraordinario”, informa Tommaso Koch.

En la Competición también se verán las nuevas películas de Ira Sachs (The Man I Love) Pawel Pawlikowski (Fatherland), Lukas Dhont (Coward), László Nemes (Moulin), Cristian Mungiu (Fjörd), Emmanuel Marre (Notre Salut), Andrey Zvyagintsev (Minotaur), Marie Kreutzer (Gentle Monster), Lea Mysius (Histoire de la nuit), Hirokazu Kore-eda (Sheep in the Box), Arthur Harrari (The Unknown), Ryûsuke Hamaguchi (All of the Sudden) y Asghar Farhadi (Histories Paralléles).

Además, Frémaux ha señalado que han recibido 2.541 películas y que no habrá películas de estudios de Hollywood. El certamen arrancará con La Vénus électrique, de Pierre Salvatori, con Pio Marmaï, Anais Demoustier y Gilles Lellouche. Park Chan-wook presidirá el jurado y Peter Jackson y Barbra Streisand recibirán las Palmas de Oro de Honor de esta edición.