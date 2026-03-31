Michael Jackson, ‘Super Mario Galaxy’, ‘El diablo se viste de Prada 2’ y el resto del cine de estreno más esperado de abril

Desde la izquierda, fotografías de las películas 'El diablo se viste de Prada 2', 'Super Mario Galaxy' y 'Michael', algunos de los estrenos de cine de abril de 2026.

Un repaso a las películas que llegan este mes a la cartelera y a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV

Abril comienza este año en Semana Santa y también con un tremendo atasco de estrenos de cine que llegan desde todas las partes del mundo y surcan todo tipo de géneros. Podríamos ir dos veces al cine al día durante todo el mes y, aun así, no habría tiempo para ver todo lo que llega.

Este abril hay propuestas para toda la familia dispuestas a romper la taquilla, como el regreso de Super Mario; también revisiones nostálgicas, como El diablo se viste de Prada 2; polémicos biopics musicales, como el de Michael Jackson en el que se intenta lavar los lados oscuros de su imagen; propuestas españolas tan distintas, como Lapönia, Calle Málaga o La familia Benetton + 2; el terror de La momia y las últimas obras de directores de prestigio, como Gus Van Sant o Sorrentino con La Grazia.

Abril es, por lo tanto, uno de los meses en los que no se da abasto y donde hay que elegir muy bien. Por eso, ten a mano este listado:

Lapönia

00:57 Tráiler de 'Lapönia' Julián López, Natalia Verbeke, Ángela Cervantes y el noruego Vebjørn Enger, con los hijos de ambas familias en 'Lapönia'.

La obra de teatro española superventas llega al cine con un cuarteto de nombres propios (Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger) dando voz a esta historia navideña de conflictos familiares en la tierra de Papá Noel. Todo comienza cuando se rompe uno de los grandes secretos de nuestra vida: Santa Claus son los padres. Un conflicto moral lleno de humor en una película de actores dirigida por el también teatral David Serrano (Días de fútbol).

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 1, en salas.

01:44 Tráiler de 'La Grazia'

Sorrentino tiene nueva película. Y ahora convierte a Toni Servillo (que ganó la Coppa Volpi) en presidente de la República italiana con un dilema moral muy de actualidad en nuestros informativos: si aprobar o no una ley de eutanasia.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 1, en salas.

Super Mario Galaxy

Después de romper la taquilla en 2023, el fontanero más famoso del universo plantea esta secuela como un salto mayor, en una aventura por la galaxia en la que Nintendo cruzará además personajes de otros juegos. La empresa va camino de construir el universo cinematográfico de Mario. Mamma mia!

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 1, en salas.

Noche de bodas 2

La primera parte de esta franquicia de terror destacó por ser una propuesta slasher de acción y muertes sangrientas, divertida y original. Habrá que probar si pueden lograrlo por segunda vez, ahora con la ayuda de actores como Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar y el también director David Cronenberg...

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 1, en salas.

Calle Málaga

La directora marroquí Maryam Touzani regala un papel completo a la octogenaria Carmen Maura como una mujer que lucha para mantener su hogar mientras descubre de nuevo el deseo perdido.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 1, en salas.

No te olvidaré

02:39 Tráiler 'No te olvidaré'

Colleen Hoover es la escritora de libros románticos de moda, una de las más vendidas en el planeta, y sus películas (bastante baratas) no dejan de llegar a la pantalla. Como con Romper el círculo, cierto tinte social hace ver estos filmes aptos como una peli de tarde un fin de semana tonto. Simplemente dan lo que el público espera.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Quentin Tarantino promete que, ahora sí, este es el montaje definitivo de Kill Bill, sin censura, remachada y con cuatro horas que incluyen una secuencia extendida de anime sobre O-Ren Ishii y unos poscréditos de 10 minutos en colaboración con Fortnite que preferiréis olvidar después de ver.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

Atrapando a un monstruo

Bryan Fuller se ha hecho famoso por sus originales miradas al mundo de las series, desde Pushing Daisies a Hannibal, y por proyectos que suelen acabar cancelados. Ahora se reúne en el cine con Mads Mikkelsen para narrar otro cuento de niños, monstruos y propuestas fantásticas macabras.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

La buena hija

Júlia de Paz expande su cortometraje Harta, sobre la violencia machista en tres generaciones de mujeres de una misma familia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

Incontrolable (I Swear)

En los últimos BAFTA, el protagonista de esta película, Robert Aramayo, dio la sorpresa al llevarse el premio a mejor actor por delante de Michael B. Jordan o Timothée Chalamet. Su historia real es sin duda una joya para cualquier intérprete: un personaje diagnosticado a los 15 años con el síndrome de Tourette (que se caracteriza por sufrir muchos tics motores y fónicos),que se acabó convirtiendo en un luchador por la causa (pese a que su condición de gritar insultos también se coló con polémicas en los BAFTA).

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Gore Verbinski es uno de esos directores con una mirada muy clara y original que, por cambalaches de Hollywood y alguna chapuza, no ha podido triunfar más allá de Piratas del Caribe. Ahora vuelve a utilizar sus artes para crear historias grandes y rompedoras de ciencia ficción sin demasiados efectos digitales, en una propuesta en la que presenta a un desquiciado Sam Rockwell como un hombre con una bomba que dice venir del futuro para tratar de evitar el apocalipsis de la inteligencia artificial y las redes sociales contra la humanidad.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en salas.

Outcome

Jonah Hill demostró que puede tener una mirada como director en el filme En los 90, y ahora convierte a Keanu Reeves en una estrella de Hollywood que tiene que defenderse de la extorsión por un vídeo comprometedor que le hará reavivar todos sus fantasmas. El elenco incluye, además, a Cameron Diaz y a Martin Scorsese.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 10, en Apple TV.

Ball’s Up (con un par)

Después de ganar el Oscar con Green Book, Peter Farrelly dejó claro que él seguía siendo el director de películas tontas que siempre había sido. Y esta película con Mark Wahlberg de protagonista vuelve a ser la muestra. El planteamiento ya lo deja claro: después de lanzar una publicidad de preservativos en el Mundial de fútbol, una pareja de ejecutivos desencadena un escándalo que les hace ser perseguidos por hinchas enfadados.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 15, en Amazon Prime Video.

Un poeta

Un éxito en Colombia y premiada en Cannes en la sección Un Certain Regard gracias en parte a su uso de actores naturalistas, es la historia del redescubrimiento de un poeta en horas bajas cuando conoce a una adolescente.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 17, en salas.

Prime Crime: A True Story

La carrera de Gus Van Sant es bastante ecléctica, pero su cine (salvo cuando copia plano a plano Psicosis) siempre tiene cierta mirada, incluso en los encargos. Esta vez se mete en el mundo del true crime con una historia real de 1977 en la que un hombre secuestró al hijo de un banquero y prometió emitirlo por televisión después de sentirse estafado por su empresa.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 17, en salas.

Mi querida señorita

Fernando González Molina (Fuga de cerebros), Alana S. Portero y los Javis relanzan este clásico sobre la intersexualidad para los tiempos modernos.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 17, en salas. 1 de mayo, en Netflix.

La momia de Lee Cronin

Tras algún traspié (ese Tom Cruise lanzando un universo conectado que nunca prosperó) y con Brendan Fraser y Rachel Weisz ya fichados para su regreso a la versión de aventuras, el monstruo de Universal vuelve a sus orígenes terroríficos con el sello Blumhouse, el director de Evil Dead y una Laia Costa haciendo de madre de una extraña niña.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 17, en salas.

La familia Beneton + 2

A la sombra de Santiago Segura, Leo Harlem ha logrado hacerse un hueco en el cine familiar, pero jamás pensamos ver una secuela de esta película sobre una familia multicultural. Ahora: más bebés.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 17, en salas.

Michael

Los biopics musicales están normalmente vacíos de polémica (y de alma), pero, con Michael Jackson en el centro, siempre hay controversia. Esta laudatoria biografía del rey del pop, con su sobrino Jaafar Jackson convertido en el cantante, iba a incluir un tercer acto entero dedicado a uno de los juicios en los que se le acusaba de pedofilia, pero tuvieron que editarlo al encontrarse con problemas legales. La cosa es que el acuerdo judicial prohibía expresamente dramatizar aquellos hechos. Ahora la película, que sufrió 22 días de rodaje adicionales, incluye solo su más amable ascenso a la fama hasta 1980. Y ya dejan para la secuela (si esta triunfa), el resto.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 22, en salas.

Sidosa

01:41 Tráiler de 'Sidosa' Imágenes del documental 'Sidosa' con Eduardo Casanova como protagonista.

Eduardo Casanova ha decidido contar en un documental, producido y con Jordi Évole, su historia con el VIH después de muchos años sin abrirse en público. El resultado llega incluso al cine.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 23, en salas.

Resurrection

"Resurrection, del chino Bi Gan, ha despertado un lógico entusiasmo. Se trata de un viaje por la historia del cine a través de los sueños de un personaje-monstruo, Fantasmer, que lleva dentro todas las películas posibles. Durante 160 minutos, el espectador recorre un siglo de cine a través de diferentes géneros, técnicas y lenguajes“, contaba en este periódico Elsa Fernández-Santos de esta monstruosa película en Cannes. Un año después, por fin llega al cine.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 30, en salas.

El diablo se viste de Prada 2

Justo 20 años después de su estreno, esta comedia romántica que hoy parece de otro tiempo regresa con una secuela cuyo mayor reclamo es traer de vuelta al carismático cuarteto protagonista. ¿Puede este ser el Top Gun de su género o nadie esperaba su vuelta?

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 30, en salas.