‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’: pomposo epílogo a la estupenda serie de mafias y autodestrucción

Inspirada por una banda criminal real de la ciudad inglesa de Birmingham durante las primeras décadas del siglo XX, la serie de televisión Peaky Blinders comenzó a emitirse en 2013 con una atractiva base temática asentada en cuatro vertientes: las profundas heridas psicológicas que habían dejado en sus integrantes la crudeza de la Primera Guerra Mundial y las batallas de trincheras, barro y desolación sufridas en Francia; las conspiraciones políticas, con Winston Churchill como entonces ministro de Municiones, en torno al independentismo irlandés y al IRA; el avance del comunismo, el anarquismo y las reivindicaciones y revoluciones laborales; y los chanchullos en torno a los hipódromos y las apuestas hípicas, la menos compleja y trascendente en lo político y lo social, aunque sí la más beneficiosa en lo económico para la banda.

A tan fascinantes asuntos, la serie creada por Steven Knight añadía un par de aditamentos formales que deleitaron al público: el insólito y elegante vestuario real de los miembros de aquella mafia y los anacronismos de la banda sonora, copada por melodías y canciones rock en distintas modalidades: punk, trash, garage, oscuras baladas..., siempre con texturas crudas. De hecho, Red Right Hand, de Nick Cave and the Bad Seeds, había sido elegido como sintonía inicial de la serie. Pues bien, seis temporadas y 36 episodios (y horas) después, sus responsables han querido sacar una última coda (al menos, por el momento): Peaky Blinders: el hombre inmortal, una película que al mismo tiempo celebra el triunfo de la serie y recupera algunas de sus esencias para la gran pantalla. El resultado, sin embargo, está claramente por debajo de, sin ir más lejos, los episodios que el propio Knight ha recomendado ver antes de este epílogo cinematográfico, tanto de recuerdo para los admiradores como de pista para los neófitos que se acerquen a Netflix (la película no ha pasado por los cines en España) sin saber nada de la serie: el primero de la primera temporada; el último de la tercera, y el último de la sexta, es decir, el episodio final.

Una imagen de 'Peaky Blinders: el hombre inmortal'.

Knight, que a aquellas alturas ya había escrito dos relevantes guiones de tono criminal y mafioso (Negocios ocultos, dirigida por Stephen Frears; y Promesas del Este, por David Cronenberg), y que ese 2013 había estrenado como director la claustrofóbica Locke (ambientada exclusivamente en un coche y contada en tiempo real), centró en el gesto impasible y la mirada turbia del excelente actor Cillian Murphy parte de la iconografía de Peaky Blinders. Casi como un Michael Corleone sobrio, inteligente y atroz, capaz de aliarse con el mismísimo diablo, básicamente porque él mismo se consideraba un muerto en vida desde la espantosa experiencia bélica en la batalla del Somne. Un aspecto que sigue reluciendo en esta El hombre inmortal, pese a la grandilocuencia de la película dirigida por Tom Harper, al excesivo racionamiento de sus magníficos e íntimos diálogos, a su molesto onirismo mágico y a un evidente descontrol de la banda sonora, esta vez con demasiado peso.

Ante el avance del fascismo en toda Europa, con algún sutil eco shakespeariano (“Pesada es la corona”, dice el rol de Murphy, parafraseando Enrique IV, parte II), Tommy Shelby, jefe de los peaky blinders, libra su propia guerra: en su cabeza, y contra los remordimientos. Consciente de habitar en el infierno desde casi siempre, no es más que un alma atormentada, y eso Knight lo sigue transmitiendo bien en la película. Pero, frente al fastuoso final de la sexta temporada, que fundía lo político, lo histórico y lo personal, aquí los dos primeros aspectos son pura fachada sin fuste.

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Allí, el personaje real de Oswald Mosley, líder de la Unión Británica de Fascistas, casado con una de las famosas hermanas Mitford en una boda a la que asistieron Hitler y Goebbels, otorgaba contexto de altura. Aquí, el nuevo personaje interpretado por Tim Roth es un villano nazi de mala película de Marvel, sin desarrollo ni interioridades, pese a los dos prometedores caminos de guion del comienzo del relato, basados en hechos reales: la Operación Bernhard, tentativa de colapso de la economía británica por parte de los nazis a través de dinero falsificado; y el bombardeo de la fábrica de armas de Birmingham, como parte de la llamada campaña Blitz. Una pena porque, aunque con cuentagotas, las grandes frases de Knight siguen estando presentes (“Solo la gente buena se muere en la cama”), y definiendo lo mejor de Peaky Blinders.