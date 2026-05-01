Sílvia Pérez Cruz en los conciertos de EL PAÍS: “He tenido que componer mientras daba el pecho y ponía lavadoras”

La catalana ha presentado su nuevo trabajo, ‘Oral_Abisal’, en un evento para 300 lectores de EL PAÍS. Ya puedes ver en vídeo la entrevista y la actuación en directo que ofreció la artista

La voz monumental de Sílvia Pérez Cruz contrasta con su apariencia sencilla: una larga melena recogida en dos trenzas, un vestido ligero y una guitarra como compañera. La cantante de Palafrugell, inclasificable y portentosa, presentó su último trabajo, Oral_Abisal, el pasado 27 de abril en los Teatros Luchana de Madrid, dentro de los Encuentros EL PAÍS. En conversación con la periodista musical Arancha Moreno, colaboradora en medios como Cadena SER o Efe Eme, la artista reflexionó sobre su dilatada carrera, la maternidad o la colaboración con Rosalía. Ya puedes ver en vídeo la entrevista y la actuación en directo que ofreció la catalana. Los Encuentros EL PAÍS forman parte del programa de fidelización para suscriptores EL PAÍS+.

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Nacida en el corazón del Empordà hace 43 años, Sílvia Pérez Cruz se relaciona con el arte desde que tiene uso de razón. Comenzó las clases de música a los tres años, se subió a los escenarios con su padre durante la juventud y, a los 18, marchó a Barcelona para ingresar en Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), donde se licenció en canto jazz. Después, de la mano del pianista Javier Galiana de la Rosa, descubrió el flamenco: “Me activó el estómago. Y la emoción, porque en inglés no conectaba nada. Luego conocí el folclore de la península, el fado, el pop y el folclore latinoamericano, pero mi voluntad siempre ha sido sentirme libre. Soy una amante de la música y quiero expresarme con las herramientas que tenga para poder ser yo”, explicó la catalana.

Todos estos géneros confluyen en Oral_Abisal, un trabajo dual que verá la luz el próximo 8 de mayo. Pérez Cruz reveló que habían atrasado el lanzamiento del disco porque querían hacer el mejor vinilo posible. Será una edición doble, prensada en Alemania: “Oral era lo conocido, era casa, con música para escuchar con los ojos abiertos, con más armonías. Abisal es para escucharlo con los ojos cerrados, es un mundo onírico, desconocido e irreal”, señaló. El viaje de lo íntimo a lo misterioso cambia si el álbum se escucha en formato digital, entrelazando canciones de los dos mundos. En el directo, la transmutación será completa.

02:05 Silvia Pérez - 'Líquido' La cantante Sílvia Pérez Cruz en un Encuentro con suscriptores de El País en el Teatro Luchana, en Madrid. Foto: JAIME VILLANUEVA

Entre la soledad y lo colectivo

En este proyecto la artista canta en portugués, castellano y catalán. Sobre su proceso de composición, explicó que escribe “en soledad y sin mucho romanticismo”. Lo hace por necesidad: “Soy madre, por lo que he tenido que componer y arreglar mientras daba el pecho y ponía lavadoras”. Admitió que su capacidad de concentración es poderosa. La maternidad le ha enseñado a vivir en el presente: “Educar es lo más bestia que he hecho”, añadió. Ahora su hija tiene 18 años y hace los coros en sus conciertos. Tras la idea original llegan los arreglos y el estudio. Recalcó que es al final del proceso cuando, al interpretar las canciones en directo, entiende el animal que ha creado y puede volver a encontrarse.

“Soñé que Rosalía grababa un disco en el que había una orquesta sinfónica con inspiraciones de Morente y algún bajo electrónico” Sílvia Pérez Cruz, artista

04:17 Silvia Pérez - 'Capitana' La cantante Sílvia Pérez Cruz en un Encuentro con suscriptores de El País en el Teatro Luchana, en Madrid. Foto: Jaime Villanueva

Han pasado tres años desde la publicación de Toda la vida un día, el anterior trabajo en solitario de la artista. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Salvador Sobral, Kiko Veneno, Raül Fernández Refree o Damien Rice. Su última colaboración llegó con el lanzamiento de LUX, uno de los discos más comentados del año, en el que Pérez Cruz canta con Rosalía y Estrella Morente en La rumba del perdón. “Soñé que Rosalía grababa un disco en el que había una orquesta sinfónica con inspiraciones de Morente y algún bajo electrónico”, reveló. Escribió a Rosalía para contárselo y ella le habló del proyecto que tenía entre manos. Para ambas, fue una señal.

Sílvia Pérez Cruz trabaja. Y trabaja mucho. Este año ha ganado el Premio Goya a mejor canción original por Flores para Antonio, una canción que coescribió con Alba Flores y que esta interpreta en el documental sobre la memoria de su padre. Además, se encuentra trabajando en la banda sonora de dos películas de animación y ha recibido propuestas para volver a la interpretación, como ya hizo en Cerca de tu casa (Eduard Cortés, 2016), papel que le valió la nominación al Goya a mejor actriz revelación.

Tras su paso por el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y el Olympia parisino, la ampurdanesa se embarcará en una extensa gira por España, Latinoamérica y Portugal. Durante el encuentro, la artista regaló a los lectores tres temas, uno de ellos a capela. Tras Capitana, uno de los más emotivos del repertorio, el teatro se puso en pie en una gran ovación.

02:56 Silvia Pérez - 'Viver sem seu amor'

Sílvia Pérez Cruz ha sido la última protagonista de los Encuentros EL PAÍS. Cada mes, artistas destacados del panorama nacional charlan con los lectores en encuentros únicos con actuación en directo. Por ser suscriptor de EL PAÍS, tendrás acceso a encuentros como este y a muchas más experiencias exclusivas. Empieza a disfrutar en la web de EL PAÍS+.