Regresa la pareja humano-máquina con más química del mundo del pódcast

Una investigación en un recóndito pueblo pondrá a prueba la perspicacia de Jules y Ren, a los que ponen voz de nuevo los actores Michelle Jenner y Carlos Santos.

La ficción sonora ‘Jules & Ren’, sobre la investigadora que resuelve casos difíciles junto a su coche inteligente, estrena su segunda temporada, creada por Renault para Podium Pódcast. Al misterio y la intriga, fijos en el asiento del copiloto, se incorporan las voces de Miguel Rellán y Abril Zamora

Jules es una detective asocial, que disfruta resolviendo acertijos y a la que le cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. También es agorafóbica, por eso se siente especialmente a gusto sentada en el asiento del piloto de su coche Ren, un vehículo muy especial. Ren dispone de unas capacidades fuera de la común y tiene personalidad propia gracias a la inteligencia artificial: es capaz de procesar grandes cantidades de datos en fracciones de segundo, piensa y habla y se empeña en demostrar que tiene sentimientos. Juntos forman una pareja muy auténtica.

Ren entró en la caótica vida de Jules de manera misteriosa. Un día las llaves llegaron hasta la detective en un sobre. Lo único que sabía es que ese coche fantástico con personalidad había sido creado por su antiguo compañero, Pol, desaparecido poco antes sin dejar rastro.

Tras una primera temporada llena de acción y acertijos, regresa la ficción sonora de Renault y Podium Pódcast con Las montañas de Dante, otro caso para Jules y Ren, interpretados por Michelle Jenner y Carlos Santos. Una investigación que pondrá a prueba tanto su relación como sus habilidades investigadoras en un misterioso pueblo en medio del bosque donde llevan décadas produciéndose fenómenos paranormales: cada cierto tiempo alguien desaparece. Los nuevos capítulos están disponibles a continuación.

Esta nueva temporada, con cinco episodios de publicación semanal, amplía el universo narrativo de la serie con una historia inédita y la incorporación al reparto de Miguel Rellán, que interpreta a Deivid, un carismático y misterioso sesentón que parece salido de otro tiempo; y Abril Zamora, que encarna a Marcia, una agente de policía, empática e inteligente, entregada a sus vecinos y que quiere que las cosas se queden como están. Junto a los cuatro protragonistas se podrán escuchar las inconfundibles voces de otras figuras de la escena como Nancho Novo, Ana Wagener, Juan Ochoa, Jimmy Castro y Jimmy Barnatán.

Los secretos de un pueblo minero en decadencia

Montañas de Dante bebe del espíritu de la legendaria serie televisiva Twin Peaks. Es un pueblo común que a veces parece irreal, en el que los forasteros no son bienvenidos desde que un grupo de activistas hizo que cerrara la mina, principal fuente de ingresos para muchos vecinos que se quedaron en el paro. Jules y Ren llegan hasta allí tras la misteriosa llamada que cerró la primera temporada. En ella el interlocutor recitó un acertijo:

Su querido amigo Pol

se perdió en el inframundo,

lo acompaña un italiano,

¿dónde se pierde su rumbo?

Jules cree que “un italiano en el inframundo” tiene que ser Dante Alighieri, el escritor de La Divina Comedia. Y qué casualidad que se les presenta un caso en un lugar cuyo nombre cita al poeta... La serie ya está disponible en las principales plataformas de audio.

Repite el equipo

Esta nueva temporada de Jules & Ren cuenta con el mismo equipo autoral, de dirección y técnico de la primera temporada. Ha sido creada por David Pascual y dirigida por Nacho López Murria, cuenta con el diseño sonoro de de Andrés Fernández y la grabación de voces a cargo de Alejandro Fernández. La producción ha sido responsabilidad del equipo de branded podcast de Podium Pódcast, con Laura Escarza, Alicia Fernández y Elia Fernández.