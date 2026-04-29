La cantante y poeta Patti Smith, premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La creadora, de 79 años, se ha convertido en un mito del rock gracias a cinco décadas de una carrera que empezó con ‘Horses’, un disco legendario

Tenemos reciente una imagen inolvidable de Patti Smith. Una estampa a recordar para siempre porque aquel concierto que ofreció en octubre de 2025 en el Teatro Real de Madrid fue primoroso y resume las cualidades de una artista que hoy miércoles ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Salió al escenario vestida de Patti Smith: pantalón negro, botas, una camiseta blanca, chaqueta oscura y la melena orgullosamente encanecida. Celebraba los 50 años de su obra cumbre, Horses, y la interpretó al completo, pero al mismo tiempo fue muchas cosas aquel espectáculo: un recital corajudo, reivindicativo, poético, bello. Y punk: llegó a escupir en la tarima (¡del Teatro Real!) en el fervor de People Have the Power. Un compendio de lo representa Smith (Chicago 79 años) se pudo disfrutar en ese recinto. Para cuando terminó el recital, los 1.600 espectadores le habrían entregado el Princesa de Asturias, el Nobel y hasta las llaves de su casa.

Quizá haya que recordar justo ahora que Patti Smith tomó una decisión insólita en el mundo de la música de la época, e incluso hoy: después de cuatro discos, en 1979 se mudó de Nueva York a Detroit para formar una familia con su gran amor, Fred Sonic Smith, guitarrista de los obligatorios MC5. Estuvo casi diez años atendiendo a su familia, alejada del foco público, aunque no dejó la poesía el dibujo y la composición de canciones. Pero en privado, mientras veía a su familia crecer. En 1988 regresó con el disco Dream of Life.

Nunca fue una artista fácil de catalogar, y eso le honra en un entramado cultural tan monolítico. Se mueve con fluidez entre los géneros de la música, la poesía, la fotografía o las artes visuales. Smith ha publicado una decena de libros y otros tantos álbumes, que han obtenido premios y reconocimientos. Cuenta, entre otros, con un National Book Award, una Medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia o un honoris causa por la Universidad de Columbia. La autora es también célebre por su activismo, en contra de las guerras, a favor de Palestina o, entre otras causas, para que no se destruyeran los jardines de la calle Elizabeth de Nueva York. Publicó el año pasado en castellano Pan de ángeles, sus memorias definitivas.

“Escribir es solitario. Actuar es lo opuesto: es colectivo, es eléctrico, es comunión. Amo ambos, pero vienen de diferentes partes de mí misma. Cuando escribo, estoy construyendo algo en silencio; cuando actúo, estoy compartiendo lo que he construido. No podría vivir solo como intérprete. Escribir me mantiene con los pies en la tierra; es donde entiendo las cosas. Actuar es donde las celebro”, relataba a EL PAÍS SEMANAL el pasado octubre.

Entrevista a la cantante de rock, Patti Smith, para El País en octubre de 2007. Uly Martin La rockera y poetisa estadounidense Patti Smith, durante la presentación de su álbum, "Trampin" en 2004. Miguel Gener Patti Smith actúa junto a su banda en Londres en 2024. Jim Dyson (Getty Images) La poetisa, cantante y compositora neoyorquina, Patti Smith, posa para El País en Barcelona en mayo de 2003. Joan Sanchez Smith posa junto al cantante Lou Reed en 1976 en Nueva York. Richard E. Aaron (Redferns) La artista y el guitarrista Lenny Kaye del 'The Patti Smith Group' en un concierto en el club CBGB. Charles Steiner (Getty Images) Patti Smith durante la gira por el 50 aniversario de su disco 'Horses' en Dublin. Debbie Hickey (Redferns) La cantante durante su intervención en el programa 'Saturday Night Live' en 1976. Owen Franken - Corbis (Corbis via Getty Images) Un concierto de la artista en 1975. Gus Stewart (Getty Images)

Smith creció como la mayor de cuatro hermanos en una familia humilde. Su madre era camarera y su padre maquinista, pero ambos con inclinaciones artísticas. Fue educada como testigo de Jehová, empezó a trabajar a los 10 años, entre campos de cultivo o el cuidado de niños, y se mudó dos veces en su juventud con su familia: de su Chicago natal a Filadelfia y, luego, a Nueva Jersey. Descubrió la poesía a los 16 años, gracias Las iluminaciones, de Arthur Rimbaud, al que adora desde entonces. Se hizo fan de Bob Dylan cuando su madre vio en una tienda Another Side Of Bob Dylan (1964) y se lo regaló. Luego, Dylan se haría fan de ella.

A los 19 años se quedó embarazada por accidente, la echaron de la universidad y terminó dando a su bebé en adopción. Ante tantas dificultades, ha contado en alguna ocasión que tuvo la revelación de que sería artista, y las cosas se arreglarían. Así que se plantó en Nueva York, sin dinero ni certezas, y se lanzó a buscarse la vida: componía poemas, escribía reseñas musicales, sacaba fotografías, trabajaba de camarera. Era el Nueva York del punk. Y conoció al fotógrafo Robert Mapplethorpe, primero su amigo, luego su amante y siempre su compañero creativo. Entre los dos realizaron una sociedad artística sin restricciones. Todo valía con tal de que a los dos les emocionada. Si luego calaba entre el público ya era otro asunto.

Se sabe que su primer concierto aconteció en 1971 en una iglesia. Ella y el guitarrista Lenny Kaye improvisaron sobre unos sonidos distorsionados y una poesía heredera de la generación beat. En aquella ocasión fue cuando recitó aquello de “Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos”, con los que abrió su disco de debut, Horses. Kaye, por cierto, sigue tocando con ella después de 55 años, en una de las sociedades más longevas y fructíferas del rock. Mapplethorpe fue el autor de la célebre portada de Horses, una imagen andrógina en blanco y negro de ella, con mirada desafiante y posando “a lo Sinatra” con la chaqueta al hombro. El disco se publicó en 1975, cuando el punk comenzó a despuntar, y a ella se le encuadró en ese movimiento. Su actitud retadora cuadraba perfectamente con el movimiento: Patti pegaba patadas a los amplificadores y escupía al público, pero su vuelo poético iba mucho más allá de los pogos que se organizaban en el CBGB, el local neoyorquino donde se curtió el movimiento.

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