Kiefer compendia pintura, historia y literatura en un gigantesco lienzo sobre el aeropuerto nazi de Berlín

El lienzo Danaë es el principal protagonista de la exposición dedicada a Anselm Kiefer que se inaugura este miércoles en Valencia. No solo por su gigantesco tamaño de 13 metros de ancho por casi cuatro de alto, ni por el hecho de que solo se ha visto con anterioridad en Nueva York antes de recalar en un antiguo palacio del siglo XVII del centro de la ciudad, sino también porque viene a representar una síntesis, un compendio de las inquietudes artísticas del reputado creador alemán que aúna capas de pintura, historia y literatura en su obra, marcada por la materia, la textura y la monumentalidad.

Unas inquietudes también presentes en las 11 obras de gran tamaño y creadas en los últimos 20 años, a excepción de un lienzo de 1974, que conforman la muestra del Centro de Arte Hortensia Herrero que se puede ver hasta el mes de octubre. Se trata de la primera exposición temporal del centro abierto hace dos años y medio por la coleccionista y vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, y la primera en España de Kiefer, cuya obra está presentante en los principales museos de arte contemporáneo del mundo, desde la antológica del Guggenheim de Bilbao de 2007.

Uno de los lienzos de Kiefer en la muestra de Valencia. Kai Forsterling (EFE)

El enorme lienzo (que se divide en siete paneles para su traslado) recrea el interior de la inacabable y antigua terminal de pasajeros del aeropuerto de Tempelhof en Berlín, proyectada por los nazis, sobre la que cae una lluvia de oro con la que Zeus poseyó a Danaë, encerrada en un torre. La princesa concibió así a Perseo que acabó cumpliendo la profecía que auguraba la muerte del rey Acrisio a manos de un nieto. Es un mito clásico reproducido en la historia del arte por pintores como Tiziano o Klimt al que Kiefer le da una nueva dimensión reapropiándose también de un símbolo nazi a través de la arquitectura.

La terminal, hoy un centro cultural, fue concebida como parte del proyecto urbano para Berlín de Albert Speer, el arquitecto de cabecera de Hitler. “No hay nada en sí mismo objetable en la arquitectura de Speer. Si Hausmann no hubiera existido, París no sería hoy una de las ciudades más bellas del mundo. Dicho lo cual, como persona, Speer fue un aprovechado que utilizó su inteligencia y encanto personal para convencer a los poderes victoriosos. Nunca pensó que la muerte de millones de personas en campos de concentración fuera un crimen (...)”, le responde el artista alemán de 81 años al comisario de la muestra, Javier Molins, en una entrevista publicada en el catálogo de la misma. Kiefer, que ha denunciado el pasado de su país y reflexionado sobre la Shoah en numerosas obras, no ha podido viajar a Valencia para la presentación de este martes por “un pequeño problema de salud”.

Texturas y electrolisis

Molins ha incidido en la idea de las diferentes capas que constituyen la historia y también las obras matéricas de Kiefer, en las que destaca el uso del plomo y de técnicas como la electrolisis (para transformar y generar texturas), la presencia de flores y de la naturaleza y las alusiones, a veces a través de palabras pintadas, a la literatura. El artista alemán estaba muy satisfecho de exhibir su obra en un antiguo palacio, que condensa la historia de la ciudad través de vestigios conservados desde la época romana hasta la actualidad, pasando por las culturas musulmana, judía y cristiana, ha añadido el comisario.

Hortensia Herrero, esposa del presidente de Mercadona, Juan Roig, ha recordado que compró la primera obra de las cuatro que posee del muy cotizado artista (y que forman parte de la muestra) en 2016. Ha calificado de “alucinante” su visita a uno de los dos estudios que Kiefer tiene en Francia en el que había reproducido a escala para preparar la muestra las salas del palacio de Valeriola, rehabilitado y ampliado por su fundación con una inversión de 40 millones de euros. Herrero ha destacado la “gran energía del artista”, que se mueve en bicicleta por su estudio, y su “generosidad”.

Preguntados el comisario y la coleccionista por si en sus conversaciones con el artista este ha mostrado alguna “inquietud” por el actual auge de la extrema derecha y los populismos, también en su país de origen, Herrero ha señalado que no y que en estas relaciones el autor “va al grano”, al tiempo que ha comentado que lo que él quiere decir lo “plasma” en su obra.

El itinerario expositivo está articulado en torno a las “afinidades estéticas” de las obras “Yo pienso en imágenes. Los poemas me ayudan. Son como boyas en el mar. Nado hacia ellas, de una a la otra; entre ellas, sin ellas, me perdería”, en palabras del artista, nacido en Donaueschingen (Alemania) en 1945. En 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. Fue discípulo de Joseph Beuys y en 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París.