Taylor Swift registra una foto y dos frases suyas en la oficina de patentes para protegerse de la IA generativa

Los artistas están cada vez más preocupados por el uso de su imagen, su voz y su talento, en general, por parte de la inteligencia artificial generativa. De ahí que, al menos hasta que haya una regulación clara por parte de los Gobiernos, traten de tomar medidas por sí mismos contra esta incipiente tecnología para protegerse de su uso y abuso. La última en hacerlo ha sido la multimillonaria superestrella del pop Taylor Swift. La cantante ha decidido registrar su voz y su imagen ante la oficina de patentes de Estados Unidos para tratar de adelantarse a las consecuencias negativas que la IA puede tener para ella y sus intereses.

La artista de Pensilvania, de 36 años, ha registrado tres elementos: dos cortes de voz y una imagen. Los clips son apenas dos frases, con las que ella misma se presentaba en Spotify y Amazon Music al anunciar su último disco, The Life of a Showgirl, lanzado el pasado octubre: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”. La fotografía, por su parte, es una de las imágenes más conocidas de su ya célebre gira The Eras Tour, que duró 22 meses y logró unos ingresos de más de 2.000 millones de dólares. En la imagen (muy similar a la que encabeza este artículo) se la ve posando de pie ante un micrófono, con un body azul y rosa de lentejuelas, botas plateadas y una guitarra rosa en la mano. Es una de las que se usó de manera promocional para el documental de Swift en la plataforma Disney+.

Este movimiento, estas pequeñas patentes, buscan servir como protección a Swift de un uso indebido de su imagen y su voz por parte de la IA. Por ejemplo, hace un tiempo dio vueltas por la red un falso anuncio con su imagen donde animaba a votar a Donald Trump; era mentira, puesto que la cantante lleva años reprochando las palabras y actitudes del mandatario, que a menudo la ha señalado en sus discursos como blanco de sus críticas. Hace un par de años, además, se crearon deepfakes de carácter pornográfico de la cantante de Blank Space, que denunció incluso el sindicato de actores con “dolorosa y profunda preocupación”.

Los clips y las imágenes registrados bajo propiedad de TAS Management —así se llama una de las empresas que gestionan los derechos y activos de Swift— no tienen que ser usados exactamente, no tienen que ser esos en concreto. Pero el hecho de que exista una patente con la voz y la imagen clara (y especialmente representativa) de Swift puede ayudar a que la inteligencia artificial no lo tenga tan fácil para replicar sus características y falsearlas, de esas concretas, pero también de copias parecidas o de imitaciones, porque la patente también protege ese abuso. Si alguien usara la voz de Swift de manera fraudulenta, por el motivo que sea (económico, político, de odio...), ella podría reclamar que es dueña de la misma y frenar dicha réplica.

Taylor Swift canta en Nueva Orleans, en octubre de 2024, en una imagen muy similar a la que ha registrado para protegerse de un mal uso por parte de la inteligencia artificial. Erika Goldring/TAS24 (Getty Images for TAS Rights Mana)

Este método, el de patentar imágenes y cortes de voz, es un nuevo paso con el que actores y cantantes tratan de protegerse de los múltiples y todavía inexplorados caminos por los que les puede llevar la IA. Uno de los primeros en usarlo fue, hace unos meses, Matthew McConaughey. Su equipo legal ha tratado llevar a cabo una nueva estrategia para tratar de protegerse, puesto que no es muy común usar patentes para proteger la imagen personal o profesional.

Según explica el medio especializado en entretenimiento Variety, este paso ofrecería “recursos legales adicionales” que ayudarían a “luchar contra el contenido generado por la IA que se apropia de la imagen” de ciertas personas, sobre todo personajes públicos. Por ejemplo, McConaughey registró su famosa coletilla Alright, alright, alright!, que su personaje, David Wooderson, pronuncia en la película Dazed and Confused (también titulada Movida del 76 o Rebeldes y confundidos), dirigida por Richard Linklater en 1993, y también patentó clips de audio y vídeo suyos.